Colombianos son mayoría en la lista de extranjeros del Clausura 2023

El torneo Clausura 2023 contará con 38 jugadores extranjeros dónde Colombia se posiciona como el país con más representantes en el fútbol salvadoreño con 16 elementos.

Solo tres equipos de los 12 en contienda no tienen jugadores colombianos en sus filas como Águila, Chalatenango y Once Deportivo. El resto de equipos por lo menos suma un elemento cafetero en su plantilla para el Clausura.

Hay que mencionar que un 85% de las plazas disponibles se han utilizado para inscribir jugadores extranjeros, algo que aumentó con relación al último torneo.

11 elementos no estuvieron el torneo pasado y llegan a su primera experiencia en el fútbol salvadoreño con la excepción del delantero argentino David Boquín quien ya tuvo una experiencia en el balompié salvadoreño con Sonsonate. El atacante sudamericano defenderá los colores de Once Deportivo. Hay que sumarle que 15 extranjeros que formaron parte del torneo Apertura ya no seguirán para el Clausura 2023.

COLOMBIA

En total serán 16 jugadores colombianos que disputarán el Clausura dónde la mayoría ocupan la posición de centrodelanteros.

Camilo Mancilla (Alianza), Kevin Moreno (Dragón), Tardelis Peña (Firpo) y Wilber Arizala (Platense) son los únicos jugadores que utilizarán la posición de defensa para el nuevo certamen. A partir de ahí, todos los elementos cafeteros ocupan posiciones de ataque tal como: Camilo Delgado (Jocoro), Víctor Landázuri (Santa Tecla), Michell Mercado (Alianza),Hugo Palacios (Alianza), Miguel Murillo (Alianza), Heiner Caicedo (Firpo) Luis Peralta (Metapán), Yair Arboleda (Dragón), Diego Angulo (Dragón), John Montaño (Dragón), Jhon Machado (Marte) y Camilo Salazar (FAS).

ARGENTINA

Por segundo torneo consecutivo, los jugadores argentinos se ubican en la segunda posición con más elementos de la liga mayor. Los gauchos que disputarán el nuevo certamen son los siguientes: Luis Acuña (Jocoro), Wilson Gómez (FAS), Francisco Campos (Águila), Franco Toloza (Aguila), Luca Orozco (Metapán) y David Boquín (Once Deportivo).

URUGUAY

A pesar de que los jugadores uruguayos siempre tuvieron un alto porcentaje en el fútbol salvadoreño, la garra charrúa ha disminuido para el torneo Clausura. El nuevo certamen solo contará con: Flavio Scarone (Águila) y Carlos Pimienta (Águila).

MÉXICO

El país azteca siempre mantendrá presencia en el balompié cuscatleco. Omar Rosas (Platense) Luis Madrigal (FAS) José Luis Calderón (Once Deportivo) serán los delanteros que representarán a los aztecas en el nuevo campeonato. Por el otro lado, los guardametas Jesús Dautt (Once Deportivo) y Joel Almeida (Santa Tecla) permanecen en sus actuales equipos para resguardar la portería.

"Tuvimos más atrevimiento que ellos (Deportivo Mixco) y merecíamos el triunfo", las palabras de nuestro goleador, @LuisMadriigal11 , después del empate esta tarde. ������#PretemporadaFAS ���� pic.twitter.com/bogGs5MCF3 — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) January 9, 2023

OTROS PAÍSES

El resto de jugadores extranjeros que conforman la lista son el trinitense Jomal Williams (Once Deportivo), el panameño Rolando Blackburn (FAS), el español Gregorí Díaz (Metapán) el hondureño Junior Padilla (Jocoro), el beliceño Krisian López (Platense) y los chilenos Sebastián Muñoz (Firpo) y Felipe Brito (Firpo). Hay que mencionar que Sergio Escudero (Marte) tiene doble nacionalidad Argentina-Japón. De la mimsa manera está Rafael García (Aguila) Uruguay-El Salvador.

ENTRENADORES

Hay que mencionar que siete equipos contarán con técnicos extranjeros, cuatro de ellos repitiendo torneo. El ecuatoriano Octavio Zambrano volverá a dirigir buscando el bicampeonato con FAS. Eduardo Lara (Colombia) llega al Alianza en su primera experiencia a nivel de clubes en El Salvador. El hondureño Guillermo Ávila arriba a las filas jocoreñas tras el subcampeonato de los fogoneros en el último torneo. El técnico argentino Sebastián Bini llegó el año pasado en el parón del fútbol a dirigir al Águila y se mantiene en el banquillo migueleño. Por parte de Uruguay tendremos una nueva participación de Rubén “Polillita” da Silva quien no finalizó el último torneo con Once Deportivo pero asumió la dirección técnica de Platense luego de ser subcampeón en la Liga Nacional. En el lado de Santa Tecla, el argentino Ernesto “Carucha” Corti sigue al frente de los periquitos luego de un flojo torneo Apertura. Por último, otro entrenador de Argentina que repite es Oswaldo “el Pichi” Escudero al que sorprendió a propios y extraños con el limitado Atlético Marte.

Tabla jugadores extranjeros Apertura 2022

Nombre Equipo Posición Nacionalidad

Luis Acuña Jocoro Volante Argentina

Camilo Delgado Jocoro Delantero Colombia

Víctor Landázuri S. Tecla Volante Colombia

Michell Mercado Alianza Delantero Colombia

Camilo Mancilla Alianza Defensa Colombia

Hugo Palacios Alianza Volante Colombia

Miguel Murillo Alianza Delantero Colombia

Rolando Blackburn FAS Delantero Panamá

Luis Madrigal FAS Delantero México

Camilo Salazar FAS Delantero Colombia

Wilson Gómez FAS Volante Argentina

Francisco Campos Águila Volante Argentina

Franco Toloza Águila Delantero Argentina

Flavio Scarone Águila Delantero Uruguay

Carlos Pimienta Águila Defensa Uruguay

Sebastián Muñoz Firpo Delantero Chile

Felipe Brito Firpo Delantero Chile

Tardelis Peña Firpo Defensa Colombia

Heiner Caicedo Firpo Delantero Colombia

Luis Peralta Metapán Delantero Colombia

Wilber Arizala Platense Defensa Colombia

Omar Rosas Platense Delantero México

Krisan Lopez Platense Delantero Belice

Luca Orozco Metapán Defensa Argentina

Gregorí Díaz Metapán Volante España

Sergio Escudero Marte Delantero Japón/Arg

Jhon Machado Marte Delantero Colombia

Junior Padilla Jocoro Defensa Honduras

Jesús Dautt Once D. Portero México

Jomal Williams Once D. Volante T & Tobago

David Boquín Once D. Delantero Argentina

José Calderón Once D. Volante México

Joel Almeida Santa Tecla Portero México

Víctor Landázuri Santa Tecla Volante Colombia

Kevin Moreno Dragón Defensa Colombia

Yair Arboleda Dragón Delantero Colombia

Diego Angulo Dragón Volante Colombia

John Montaño Dragón Delantero Colombia