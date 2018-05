Colombiano Luis Perea ya es agente libre, ¿seguirá en el FAS?

Luis Perea, delantero colombiano que se agenció el título Hombre Gol de EL GRÁFICO, terminó contrato en las filas del FAS. Vino por un torneo al equipo santaneco y por ahora ahora no se ha sentado con la dirigencia del equipo santaneco para ver su futuro.

Lo cierto es que en las últimas horas había planificado su viaje de regreso a Colombia, pero lo ha retrasado a la espera de recibir el trofeo de Hombre Gol.

"El contrato con FAS se terminó. Firmé por seis meses porque no sabía cómo era el fútbol de acá. Era mi primera experiencia acá. Además, el equipo que me trajo no me conocía. Era para venir a ver cómo me iba y luego poder tomar una decisión", apuntó el cafetero.

QUIERE SEGUIR

Pese a la finalización de su contrato, Perea dijo que le gustaría seguir en las filas del FAS.

"Me siento bien en el FAS, que para mí es el más importante del país", apuntó el suramericano.

Tras conocer que Perea concluyó contrato, se buscó la versión del presidente asociado, Guillermo Morán, quien se excusó por estar en una reunión.

Luego se intentó hablar del tema con otros dirigentes, pero se no pudo porque adujeron que están fuera del país.