Colombiano Gustavo Camilo será refuerzo del Platense de segunda división

Después de un año de estar varado en El Salvador, el colombiano Gustavo Camilo confirmó su incorporación al Platense de Zacatecoluca para el Apertura 2017 de la segunda división de fútbol cuscatleco.

Según informó el propio futbolista de 22 años, estará ligado al equipo por un año y mañana se presentará a su primer entrenamiento. Se pondrá a las órdenes del técnico Juan Ramón Paredes.

“Alguien me recomendó con el equipo y tenía distintas gestiones que yo estaba haciendo. Hoy me presento a la ciudad de Zacatecoluca. Quiero dar gracias a Dios y agradecer a la directiva (del Platense) la oportunidad que me está dando. Quiero compenetrarme con la afición y sacar el equipo adelante”, dijo el cafetero.

Camilo vino al país con la idea de triunfar en el fútbol salvadoreño, pero lo dejaron tirado y tuvo que trabajar de todo, menos como futbolista.

Durante los últimos meses ha trabajado como músico, panadero, guardia de seguridad y mesero en un bar de Santa Tecla. Todo con la idea de subsistir.

“Estoy contento por la oportunidad que me han dado, es una meta que me había trazado después de todas las cosas que habían pasado. Tengo que prepararme bien para llegar a tono al torneo y aportarle al equipo”, dijo Gustavo Camilo.

El jugador suramericano llegó al país el 28 de enero de 2016 con la promesa de que sería contratado por un equipo de la primera división, pero después quedó varado en San Pablo Tacachico, donde jugó sin recibir salario ni alimentación y ni siquiera una habitación digna.

