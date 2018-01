Coloca: "Nos tocó la situación de García, porque es una enfermedad de m..."

El portero de FAS, Matías Coloca, tuvo un detalle singular con el exportero de selecciones nacionales y Águila, Raúl García, quien falleció el jueves anterior, a causa de un cáncer. Abajo del suéter de juego se puso la camisa con el icono de Superman, así como también se conocía a García en el balompié nacional.

Coloca no lo vio jugar, pero tiene claro que García es uno de los referentes del balompié nacional.

"Nos tocó la situación de García, porque es una enfermedad de mierda. Cuando me salió la oportunidad de venir, él estaba entre los referentes en la información que buscaba. Si bien era un arquero de Águila, eso no modificaba nada. Le había pedido a alguien del club que me buscara una réplica del buzo (suéter) de arquero de los que usaba García. Pero para evitar cualquier tipo de conflicto, conseguí esa camisa y una blanca de un partido de homenaje que se le hizo a Raúl", explicó el arquero de FAS.

Coloca rindió el tributo a "Pichi" portando esta camiseta de Superman en honor al que fuese portero de la selección nacional, UES y Águila durante el calentamiento: