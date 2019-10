Colo Ramírez, sobre Montserrat: "Nos sobrepasaban en lo físico"

La selección de Montserrat será la primera parada de El Salvador en esta doble jornada de Liga B de Naciones. Uno de los que estuvo disponible para el encuentro realizado el año pasado, con triunfo de 1-2 ante los isleños, fue Christopher "Colo" Ramírez.

El ariete, ex de Alianza, Marte y del estadounidense Orange County SC, platicó sobre la importancia de lograr definir las chances que se creen y no pasar dificultades como en ese primer juego ganado in extremis.

"Al principio, Montserrat no tenía nada qué perder, estaba con su afición, y con lo físico nos sobrepasaba un poco, con jugadores de mucha altura, corpulentos y era claro que la posesión de pelota la teníamos, con jugadores de mucha habilidad, pero más allá de eso, al final casi se perdía el partido pero apareció (Óscar) Cerén y se pudo ganar", recordó el delantero nacional.

Carlos de los Cobos, rememora, les hizo énfasis en la semana previa en que debía definirse la mayor oportunidad de opciones a gol, un punto en el que se falló en ese compromiso en el Blakes Estate Stadium.

"Sabíamos que ante selecciones caribeñas siempre se manejaba la posesión de la pelota y más allá de ser fuertes por las bandas, que sigue siendo uno de nuestros fuertes, debíamos tener llegada y mucha definición en el ataque. El partido fue muy diferente a lo que se esperado, hubo jugadas que se pudieron concretar desde temprano", analizó.

Sobre cómo ve el departamento de romperredes de la Azul, Ramírez aplaudió la llegada de nuevos talentos. "Lo importante es que hay variantes. En ese entonces no estaba Fito (Zelaya), Juan Carlos Portillo, en el centro del campo no estaba Darwin Cerén y eso nos puede ayudar mucho hoy", expresó.

Y sobre cómo ve el progreso de la selección mayor, el atacante comentó que "hay jugadores importantes que antes no estuvieron, como Marvin Monterroza, Fito, Darwin, que estaba castigado (para ese encuentro), (Iván) Mancía y un par de jugadores que hoy aportan mucho más. No estaba el equipo completo y ahora viene a bien que la selección vaya con la mayor cantidad de jugadores de calidad que se tengan. Eso nos va a beneficiar mucho".