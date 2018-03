Clubes ayudarán a selección brasileña para Mundial Rusia 2018

RÍO DE JANEIRO, BRASIL. Los clubes brasileños de primera división realizarán para la selección nacional un informe de los combinados que disputarán el Mundial de Rusia 2018, tras un acuerdo alcanzado entre la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y los equipos de la máxima categoría del país, informaron medios locales.La idea, según el portal Globoesporte, fue propuesta por el Centro de Pesquisa y Análisis (CPA), el órgano de la comisión técnica de la selección brasileña encargado de analizar a los rivales de la Canarinha y a los jugadores elegibles por el técnico Adenor Leonardo Bach Tite en sus convocatorias.Con los informes de las selecciones clasificadas para el Mundial, la CBF quiere dar la oportunidad a los analistas de los clubes de mostrar su trabajo y tener visiones diferentes a los de los informes realizados por el propio cuerpo técnico de la selección brasileña.De las otras 31 selecciones que participarán en Rusia 2018, a falta de los que aún deben lograr su billete por medio de la repesca, quedaron excluidas de la lista de equipos a analizar las otras tres selecciones sudamericanas que lograron el billete (Uruguay, Argentina y Colombia), debido a que la CBF ya posee amplios informes por haber jugado dos veces contra ellos en la fase clasificatoria.Lo mismo ocurre con Perú, en el caso de que gane su eliminatoria de repesca contra Nueva Zelanda.El coordinador de la CBF, Edu Gaspar, envió a los clubes un vídeo del sorteo realizado por la entidad para definir qué selección analizaría cada equipo, y descartar cualquier favorecimiento.El único de los 20 clubes de primera división que no participará es el Flamengo, el más popular del país, que alegó que perdió un profesional del departamento de análisis hace dos meses para ir a trabajar en las categorías de base de la selección.Con ello, su rival ciudadano, el Vasco da Gama, realizará el análisis de dos selecciones (Nigeria y Egipto), lo mismo que los siete clubes brasileños que la CBF considera que tienen los mejores departamentos de análisis de rivales: Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Gremio, Palmeiras y Sao Paulo.Según el sorteo, el departamento técnico del Atlético Goianiense analizará Francia; el del Atlético Mineiro, Rusia; el del Atlético Paranaense, Islandia y Corea del Sur, el del Avaí, Costa Rica; el del Bahía, Irán; y el del Botafogo, Japón y el vencedor de la eliminatoria entre Italia y Suecia.El departamento de análisis del Chapecoense estudiará la selección de Inglaterra; el del Corinthians, Arabia Saudí y Panamá; el del Coritiba, Bélgica; el del Cruzeiro, Polonia y el ganador del duelo entre Croacia y Grecia, y el del Fluminense, México.Los técnicos del Gremio analizarán el primer clasificado del grupo C africano (Marruecos o Costa de Marfil) y el ganador de la eliminatoria Suiza-Irlanda del Norte, mientras que los del Palmeiras harán lo mismo con quien se clasifique en el grupo A africano (Túnez o Congo) y del ganador del Irlanda-Dinamarca.El Ponte Preta será el encargado de analizar España; el Santos, Portugal; el Sao Paulo a la vigente campeona del mundo, Alemania, y al ganador del Australia-Honduras, mientras que el Sport estudiará a Serbia.El Vitoria analizará al ganador del grupo D africano, que se disputan Senegal, Burkina Faso y Cabo Verde.El sorteo de los grupos del Mundial de Rusia se realizará el próximo 1 de diciembre en Moscú, cuando ya se conozcan las 32 selecciones clasificadas.