Clodoaldo: "La clave de Brasil en el Mundial México 70 era la calidad individual"

Clodoaldo Tavares Santana, excampeón del mundo con la selección de Brasil en el México 1970 y Pablo Punyed, jugador salvadoreño del KR de Islandia, platicaron con los panelistas del programa Güiri Güiri al Aire.

La mesa más redonda tuvo el honor de platicar con Clodoaldo, un integrante de la mítica selección de Brasil, ganadora del mundial de México 1970 y el cual es considerado el mejor conjunto en la historia de las copas del mundo.

Los panelistas y el exjugador brasileño conversaron sobre las claves de aquel equipo campeón del mundo, esto dijo Clodoaldo.

"Creo que fue la calidad individual que tenía el equipo de Brasil, principalmente con los delanteros como Jairzinho, Gerson, Tostao, Rivellino y Pelé. Esta formación con estos jugadores hacía diferencia en el mundial de 1970", dijo.

Tavares Santana también subrayó la importancia que tuvo la llegada del técnico Mario "Lobo" Zagallo por Joao Saldanha, quienes fueron clave en la formación del equipo campeón del mundial de México 70.

"Joao Saldanha tenía una formación más conservadora, tenía un esquema de 4-3-3 y Mario Zagallo le apostó a otro tipo de esquema desarrollado con cinco delanteros y yo como principal en el medio campo con Gerson y Rivellino por izquierda. La llegada de Zagallo también definió a un equipo titular", explicó.

La mesa más redonda no pasó la oportunidad de preguntarle a Clodoaldo sobre como fue la experiencia de compartir camerino con Pelé, icono del fútbol brasileño y mundial. "Pelé siempre era un ejemplo, por ser el principal jugador del mundo, pero dentro de la selección brasileña no había ningún privilegio. Sin embargo, él nos pasaba mucha confianza", concluyó.

En el segundo bloque del Güiri Güiri al Aire, los panelistas platicaron con el salvadoreño Pablo Punyed luego de la obtención del título de la Supercopa de Islandia.

El salvadoreño aseguró que en el KR, logró aprender que pelear por títulos debe ser considerado un hábito.

"Está ambición del club es la que yo he admirado, eso es lo que a mi me ha tocado poner en mis pilares de cultura, ganar o por lo menos pelear por los títulos es un hábito y es importante para mí poder estar peleando por los títulos, al final se logró", dijo Punyed.



El legionario tambien habló sobre el papel que jugó el club KR Reikiavik en el cuido de los jugadores durante el confinamiento que vivieron debido a la pandemia del COVID-19.

"Se hizo todo lo que se pudo, nos mandaban ejercicios personalizados según la posición en donde uno juega, y cada quien tenía su pieza de GPS, entonces los entrenadores podían medir cuánto corríamos, cuánto habíamos hecho en distancia de sprints... Nos dieron todo lo que necesitábamos y creo que al final nos estamos dando cuenta que nos ayudó bastante", agregó.

Además, Eugenio Calderon cuestionó a Punyed sobre si se siente con la trayectoria suficiente para llevar el brazalete de capitán de la selección nacional de El Salvador.

"Yo creo que los capitanes actuales han sido fenomenales, han sido líderes dentro y fuera de la cancha y eso es importante; siempre he dicho que me considero un líder, un capitán dentro y fuera de la cancha, pero no necesito el brazalete para eso, es algo que mis compañeros ven en mí", concluyó.