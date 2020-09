Clayvin Zúniga. "Ya era necesario un cambio de aires para buscar cosas importantes en el fútbol "

Hace dos semanas, el delantero hondureño, Clayvin Zúniga, accedió al guiño que le hizo la dirigencia del Churchill Brothers FC, de la Liga I de la India. Dejó atrás así siete torneos con el plantel de Municipal Limeño, desde 2016 y se enfundará la elástica de ese plantel asiático, que en las últimas horas lo presentó como refuerzo de ese plantel para el nuevo certamen.

En plática con EL GRÁFICO, desde Estados Unidos, el catracho expuso el motivo principal por el que decidió dejar las filas de los mantequeros y atreverse a buscar otros horizontes fuera de Centroamérica.

"Ya tenía bastante tiempo en Limeño (un poco más de tres años) y sentía que ya era un cesario un cambio de equipo. Ya se había intentado en varios torneos ir más allá de semifinales, pero no se dio la oportunidad. En casi cuatro años, la respuesta fue siempre la misma. Sentía que ya era necesario un cambio de aires para buscar cosas importantes dentro del fútbol. Fueron siete temporadas con Limeño, en las que se trabajó fuerte. Siempre buscamos cosas importantes en el club, pero lamentablemente no se dieron. Siento que ya necesitaba un cambio de aires, para no estar siempre en lo mismo", explicó el delantero catracho en plática con este medio.

Zúniga cree que ha optado por un proyecto en firme con Churchill Brothers FC. Considera que será muy favorable iniciar desde cero nuevamente con un club. "Ya tengo 29 años y siento que la carrera de futbolista es muy corta y hay que aprovechar el tiempo que queda. Desde hace un año había tenido propuestas para irme a equipos de Europa. En enero de este año me estuvieron insistiendo bastante, pero renové con Limeño, pero siento que ya era el tiempo de dar ese paso. Se dio la oportunidad y decidimos optar por la India", dijo Zúniga.

Luego, el delantero hondureño dijo que antes de darle el sí a su nuevo equipo en la India tuvo propuestas laborales de otros equipos de El Salvador, pero no detalló nombres. "Quizá esta oportunidad no sea de la magnitud que otros esperaban, pero para mí es un reto ir a otro continente a buscar algo por medio del fútbol. El cuerpo técnico de este equipo pidió mi llegada, porque andaban buscando un jugador con mis características. Fueron bastantes días de insistencia. Decidí la opción de ir a la India, pese a otras opciones que tenía", dijo el atacante hondureño, tras ser presentado a distancia por el Churchill Brothers FC.

Por ahora, Zúniga espera poder acceder al territorio de la India. Está tratando de cumplir con todos los requisitos que exige ese país asiático. "Todavía no tengo fecha de viaje, porque hasta hace tres días les dije que sí a los del club de la India. Ahora hay que arreglar temas de visa y algunas vacunas que se piden de parte del Ministerio de Salud de la India. Debo resolver detalles que están pendientes y de ahí va a depender la fecha de viaje", dijo el atacante catracho.