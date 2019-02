Clayvin Zúniga, sobre su sanción: "Nunca escupí a Tardelis"

El futbolista hondureño Clayvin Zúniga se reunirá este martes con el vicepresidente del Limeño, Rómulo Gómez, para hablar de la sanción de seis juegos impuesta al jugador, por un supuesto escupitajo en el rostro al zaguero de Audaz, Tardelis Peña, el miércoles pasado.

Al minuto 88 del juego entre Limeño y Audaz, por fecha 6 del Clausura 2019, Tardelis Peña, zaguero de los de Apastepeque, le dijo al árbitro Joel Aguilar Chicas que el hondureño Clayvin Zúnina, delantero de Limeño, lo escupió en la cara. Aguilar Chicas expulsó al catracho por esa acción. Es roja directa, que significan dos juegos de sanción.

Pero la comisión disciplinaria de la FESFUT sancionó a Zúniga con seis partidos en las gradas. Apenas en el encuentro de Limeño ante Santa Tecla, el catracho pagó su primer juego.

De esa forma, Clayvin volverá hasta la fecha 12, en el inicio de la segunda vuelta, contra Chalatenango.

"Fue el cuarto árbitro quien le indicó al central que me sacara la tarjeta roja. No sé cuáles fueron los criterios. Yo me siento triste, porque son seis jornadas. Nunca escupí a Tardelis. La jugada terminó. El jugador le dice al árbitro central que yo le había escupido la cara", indicó Zúniga, quien descartó cualquier trámite de apelación por ese castigo.

REUNIÓN CON DIRIGENCIA

Por otra parte, Zúniga indicó que este martes se reunirá con el vicepresidente del equipo, Rómulo Gómez, para hablar de esa sanción. "Yo le mandé el video al presidente, Mártir Herrera, pero me dijo que no se podía hacer nada. Los directivos me pidieron reunirse conmigo", indicó el delantero del equipo mantequero.

Sobre esa reunión, este medio buscó la versión de Gómez, quien dijo que no podía dar detalles de lo que va a conversar con Zúniga. Calificó el tema de personal, pero sí aseguró que será sobre la sanción impuesta al catracho.