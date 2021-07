'Clavito' Portillo, alternativa ante México

La selección de El Salvador enfrenta a México con un tema resuelto: su clasificación. Eso resta presión, pero se añaden otras, como el prestigio del partido y ánimo del grupo. Hasta ahora, la azul ha tenido un torneo impecable y el plan es llegar sin tanta turbulencia a los cuartos de final de la Copa Oro.

Este partido abre nuevas opciones en el once del técnico Hugo Pérez, quien ha dicho que la idea de juego de El Salvador no cambiará. Sin embargo, en los primeros partidos se probaron alternativas en el medio campo y el ataque. Jugadores como “la Cabrita” Portillo o Joaquín Rivas han jugado como titulares o suplentes.

⚽����| Cada día más cerca de nuestro compromiso ante #Mexico y nuestros seleccionados finalizaron el entrenamiento del dia.#SelectaMayor | #ElSalvador ���� pic.twitter.com/rfnGYvgaZd — La Selecta (@LaSelecta_SLV) July 17, 2021

Isaac “el Clavito” Portillo no ha sido titular en el torneo, pero entró en el epílogo del triunfo ante Guatemala y al minuto 60 frente a Trinidad y Tobago. Contra los caribeños, jugó una media hora tensa, soportando ataques envenenados y ayudó a mantener el cero en meta propia para rematar el choque en los minutos finales.

“Siempre hay que estar preparado física y sicológicamente (para entrar a los partido)”, asegura Portillo. “Lo importante es que todos estén concentrados. El profesor hace énfasis en que nadie puede relajarse.”

El también contención del Alianza repite una frase bandera del plantel: “Aun no se ha logrado nada, solo la clasificación”. Se trata de una selección que sueña con llegar lo más lejos posible en esta Copa Oro.

TE PUEDE INTERESAR: Renderos Iraheta reacciona al gol que le anotó a México en 1993

EL RIVAL MOTIVA

Para “el Clavito”, el nombre de México motiva a todos: “El domingo será un partido para darnos cuenta dónde estamos. Ellos tienen jugadores en Europa, como Héctor Herrera, a quien me tocaría enfrentar, pero en la cancha somos once contra once. Quien menos errores cometa gana”.

“Jugar contra México es una experiencia única. Todo jugador desea estar en momentos importantes y uno se prepara para esta oportunidad”, comentó el contención, quien a veces ocupa el puesto de Narciso Orellana, pero también puede formar línea defensiva junto a “Chicho” en la media cancha, cuando El Salvador necesita de ambos.

En el duelo contra Trinidad y Tobago, “el Clavito” y Narciso formaron un bloque que terminó de pulir una victoria de 2-0 y podrían volver a alinear este domingo en el Cotton Bowl, de Dallas.

Para Portillo, los suplentes tienen la obligación de estar alerta en caso de entrar a medio partido: “Hay que estar concentrados, a la disposición, hay que viviendo el partido, porque uno entra en momentos muy intensos, cruciales, con responsabilidades muy delicadas. Cuando uno llega, debe aportar lo mejor”.

Por último, “el Clavito” asegura estar pendiente de la atención que la selección ha despertado en la afición desde el inicio del campeonato de la CONCACAF: “Es bonito entrar a las redes sociales y ver que todo el país está pendiente de la selección. Y no es casualidad. Se ha trabajado mucho para llegar a este momento, para darle alegrías a la gente”.