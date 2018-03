Águila derrota al FAS en Santa Ana, en el primer clásico de 2018

El estadio Óscar Quiteño de Santa Ana fue sede del primer clásico nacional de este 2018 y para malestar de la afición santaneca, el Águila llegó a la cueva del tigre y sacó una victoria por 0-1 ante el FAS.

Los emplumados llegaban mermados. El viernes la directiva había despedido al técnico Osvaldo Escudero y a otros dos extranjeros por bajo rendimiento. Por eso el equipo llegó hoy bajo la conducción de Marvin "la Perica" Benítez, un ex jugador que arrancó el Clausura 2018 como auxiliar de Escudero y como técnico de la reserva.

Y aunque en el papel eso debilitaba al Águila y favorecía al FAS, en la cancha los tigrillos sufrieron por su poca efectividad y vieron como un gol de Javier Lezcano les arruinaba su buen arranque de torneo.

¿Querés ver cómo se movió el partido en las redes sociales de FAS y Águila? Acá podés hacerlo: las redes sociales en el clásico nacional.

PRIMER TIEMPO

De entrada Marvin Benítez no modificó la esencia de lo que venía haciendo Escudero con el Águila. El juvenil Ronald Rodríguez apareció en el centro de la defensa por el colombiano José Ramírez, quien está lesionado. Y adelante el reservista Bryan Paz hizo dupla con Javier Lezcano, como pareja de delanteros.

El partido se mantuvo parejo en los primeros minutos y los primeros avisos de verdadero peligro llegaron hasta que pasaron los 15 minutos.

Una combinación entre Víctor García y Santos Ortiz, por la derecha, terminó en un centro buscando a Javier Lezcano, pero el paraguayo no llegó a servicio y pidió penalti por un supuesto empujón. No existió la pena máxima y el árbitro Marlon Mejía no se dejó engañar.

Luego fue el FAS quien generó peligro. Un tirolibre de Efraín Burgos desde fuera del área quemó los guantes de Benji Villalobos. El portero emplumado pudo tapar el misil, pero su defensa tenía que tomar nota para evitar que el volante creativo los tomara por sorpresa.

El FAS arriesgó un poco más en los minutos que siguieron y crearon mayores opciones de peligro sobre la meta del Águila.

Al 32' hubo una jugada polémica por un supuesto penalti de Benji Villalobos sobre Irvin Herrera en el área del Águila, pero el árbitro Marlon Mejía, con la ayuda de sus asistentes, determinó que no hubo falta.

Luego, el colombiano Luis Perea tuvo una jugada clarísima de gol, con la portería del Águila casi vacía, pero el cafetero pecó al conectar con potencia en lugar de buscar un globito.

Por el lado emplumado, Bryan Paz estrelló un disparo en el travesaño horizontal y aunque la pelota quedó después suelta, el réferi paró las acciones por una supuesta falta en el área chica tigrilla. Aquí está la jugada al poste:

SEGUNDO TIEMPO

Ningún técnico quiso hacer cambios durante el descanso y mandaron a la cancha los mismos once titulares.

El FAS se animó y siguió empujando en ataque, buscando la velocidad de Luis Perea, pero aunque el colombiano metía en aprietos a la zaga emplumada, le faltaba un compañero que llegara a poner el pie a sus centros o alguien con quien pudiera hacer una pared.

Lo intentaba con Irvin Herrera, pero el delantero centro de los tigrillos no tenía el mejor de sus días. Y no porque no tuviera opciones, sino porque la pelota se negaba a entrar empujada por él. Muestra de ello fue esta jugada al minuto 61, cuando cabeceó un centro de Perea y Wilson Rugamas evitó su diana casi sobre la línea de gol:

Después de eso comenzaron los cambios y el Águila encontró en ellos un poco de frescura y de buenas ideas, que no tardaron en traducirse en goles.

Al minuto 66, Víctor García comenzó una gran jugada por la banda izquierda. Vio la escapada del recién ingresado Edwin Sánchez y le mandó una pelota que el "Inter" convirtió en un nuevo centro globeado para Javier Lezcano.

El paraguayo no fue a pelear la pelota con la cabeza, que es su fuerte, sino que esperó paciente y la empalmó de volea ante la mirada de Raúl Renderos. Sacó un disparo tan fuerte que pasó entre las manos de Matías Coloca. Fue el 0-1.

Cristiam Álvarez intentó también mover sus fichar y llegaron jugadores como Guillermo Stradella y Julio Amaya. Pero el problema de los fasistas estaba adelante, en ataque, porque no lograban concretar las que tenían.

Perea tuvo otra opción que la zaga emplumada salvó sobre la línea y sobre el 71' Xavi García también se sumó al ataque para cabecear y casi pone el empate. Pero solo eso, casi.

Benítez apostó sobre lo último a más elementos jóvenes, como Bryan Landaverde en el lugar de Miguel Lemus, y el reservista Franklin Turcios por el contención Wilson Rugama.

Por el lado tigrillo también se sumó el argentino Juan Aimar, pero el FAS se equivocó al intentar llegar al área. Lo intentó siempre con centros y pelotazos al área, pero nunca con paredes o jugadas elaboradas. Eso facilitaba el trabajo de la zona baja aguilucha, que se defendía con todo lo que tenía en el campo. Solo Javier Lezcano peleaba en la mitad de la cancha tigrilla.

Y acá están las alineaciones confirmadas:

Así salimos esta tarde para el Clásico Nacional que inicia a las 3:00 pm.��



¡Vamooooos, Águila!����️⚫�� pic.twitter.com/7zzj8tARSg — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) 25 de febrero de 2018

Acá podés ver las estadísticas finales del partido: