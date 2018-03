Claudio Bravo descarta pacto con Brasil

El portero y capitán deChile, Claudio Bravo, dijo queel plantel está con la"motivación por las nubes"para buscar ante Brasil la clasificacióna Rusia 2018, mientras desestimó especulaciones sobre un presunto acuerdo entre ambos para dejar fuera de la cita planetaria aArgentina."La gente y el periodismo especulan. No creemos que Brasil vaya a hacer eso. Ellos no van a querer regalar nada, es su último partido. No pasa por un pacto de 'no agresión'. Eso no va a ocurrir", aseguró Bravo en rueda de prensa tras la práctica en Juan Pinto Durán, el centro de entrenamiento del combinado chileno. La Roja viaja este sábado a Sao Paulo para medirse el martes en su último partido al clasificado Brasil, en el que está obligado a ganar para sellar su clasificacióndirecta a Rusia. Si empata, tendría que esperar los resultados de los otros cotejos eliminatorios paradefinir su pasoal Mundial."Nosotros recuperamos nuestra esencia en el último partido ( 2-1 a Ecuador). Eso nos alienta a seguir haciendo las cosas de buena manera. Con las posibilidades de siempre, con ganas de hacer historia, como lo hemos hecho siempre. Tenemos jugadores y selección para hacer daño", subrayó el portero del Manchester City.La Roja, que dirige el técnico argentino Juan Antonio Pizzi, viaja a Sao Paulo con su plantel completo, aunqueno alineará ante Brasil al volante Arturo Vidal, que está fuera por acumulación de cartulinas amarillas.En su reemplazo, el estratega convocó al mediocampista Esteban Pavez, del Atlético Paraenense, confirmó la Asociación de Fútbol de Chile (ANFP).Chile llega a Brasil en el tercer lugar, con 26 puntos, los mismos que Colombia y en zona de clasificación directa. Más abajo están Perú y Argentina, ambos con 25 unidades, Paraguay (24) y Ecuador (20). Brasil es líder y ya clasificado,con 38 puntos, seguido de Uruguay, con 28.Los cuatro primeros van directos a Rusia 2018 y el quinto jugará una repesca en noviembre ante Nueva Zelanda.