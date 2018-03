El portero de la selección de Chile, Claudio Bravo, no se dio crédito por la victoria hoy, de 3-0, ante Portugal en la tanda de penales.Tras concluir en empate sin goles los 90 minutos y prórroga, el boleto a la final se definió desde el manchón penal, donde la escuadra chilena fue efectiva con sus tres tiradores en línea; mientras que la portuguesa se topó con un muro: Claudio Bravo.“Felicito a los muchachos, hicieron un esfuerzo terrible, somos un equipo muy convencido de nuestras cualidades, terminamos el compromiso en cero y los derrotamos de esta forma”, comentó el guardameta.El portero destacó que su selección tiene “mucha experiencia encima, muchas finales encima y esperamos seguir así”.A la hinchada le mandó un mensaje: “Que disfruten, pero que no celebren todavía. Nosotros lo estamos disfrutando, pero no lo estamos celebrando, hicimos un esfuerzo enorme, tenemos que disfrutar y cuidar a esta selección”, completó.