Clan Neymar espera garantías económicas del PSG para hacer el fichaje

PARÍS, FRANCIA. El entorno del delantero brasileño Neymar espera garantías del París Saint Germain (PSG) sobre la capacidad del club parisino de pagar su cláusula de rescisión de contrato del Barcelona, sin exponerse a sanciones por parte de la UEFA en el marco del juego limpio financiero, señalan este martes los medios franceses.Los representantes del jugador, según la cadena "BFM TV", quieren tener confirmado que el PSG puede desembolsar los 222 millones de euros (259 millones de dólares) de su cláusula sin endeudarse más allá de lo permitido por la UEFA, que prohíbe superar un déficit acumulado de 30 millones de euros en tres temporadas.A Neymar le preocuparía la posibilidad de que se aplicaran sanciones deportivas, como una exclusión de todas las competiciones europeas a partir de la temporada 2018-2019, por lo que quiere garantías sobre la viabilidad de la operación."La ecuación no es fácil para el PSG", resalta hoy el diario deportivo "LÉquipe", según el cual, para resolverla, los dirigentes parisinos podrían contemplar separarse de algunos "activos" costosos, como Hatem Ben Arfa y Grzegorz Krychowiak.Entre ellos, según añade el diario "Le Parisien", no estaría el centrocampista brasileño Lucas Moura."Más allá del aspecto deportivo, a Neymar le seduce la idea de estar rodeado de amigos en París. Así, pese a que Lucas se preparaba para hacer las maletas este verano, esto podría cambiar", apunta el rotativo, según el cual la opinión de Neymar será tenida en cuenta."Le Parisien" destaca que el jugador, antes de decidir si da el salto, ha transmitido a los dirigentes parisinos una lista con cuatro futbolistas de los que quiere estar acompañado para convertir al PSG en un equipo capaz de ganar la Liga de Campeones y de hacerle conseguir el Balón de Oro.El exbarcelonista Dani Alves, cuyo fichaje en el PSG fue anunciado el pasado 12 de julio, sería el primero, así como Coutinho, actualmente en el Liverpool, y otros dos jugadores "de talla mundial" cuyos nombres no se han filtrado.