Cisneros: "Me ha caído muy bien el cambio"

Cristian Cisneros fue puesto como transferible al finalizar el pasado torneo con el Metapán y llegó la oportunidad con el Firpo, con quienes jugará este año, y el cambio le ha llegado de la mejor manera.

El volante metapaneco es titular en el esquema de Roberto Gamarra y es de los elementos de confianza, teniendo muchos minutos de juego y mostrando su mejor versión en el terreno de juego. Por ello, asegura que el cambio de aires ha sido un factor positivo en su carrera.

"Me ha caído muy bien el cambio (de equipo), me siento muy bien en esta gran institución y me siento con mucha confianza en la posición en la que estoy jugando (volante). También muy contento por la confianza que me han dado el cuerpo técnico y los nuevos compañeros", dijo el volante pampero.

La gran victoria del pasado domingo ante el Marte (5-0) llega en el momento justo para encarar la segunda vuelta en la fase hexagonal. "Fue un triunfo muy importante para nosotros, sabíamos que teníamos que sacar los tres puntos en casa sea como sea y gracias a Dios el equipo anduvo bien en todas las líneas", sostuvo.

"Veníamos de dos derrotas seguidas (ante Alianza y FAS) que los perdimos por errores nuestros, pero entre semana se habló claramente que no podía volver a pasar y teníamos que sacer esos tres puntos con Marte. Esa victoria nos vuelve a poner con la misma mentalidad ganadora que traíamos desde el inicio del torneo", agregó.

Los pamperos han sido protagonistas en el Clausura 2021. Fueron líderes de la zona oriental y llegaron invictos hasta el revés frente al Alianza. Por ahora, suman siete puntos y están en el cuarto lugar del grupo A.

Este domingo se medirán ante el Once Deportivo, uno de los equipos en forma en el certamen en el inicio de la segunda vuelta y para Cisneros es el momento de mantenerse concentrados para afianzarse en la clasificación a los cuartos de final.

"Esta fase final será muy difícil, creo que ya todos los equipos andan bien físicamente y bueno estamos disputando un grupo que está muy difícil. Sin duda será una segunda vuelta muy bonita y muy pareja", externó.