Cinco puntos para entender la crisis del Chalatenango

El Chalatenango vive un auténtico vendaval desde el Clausura 2017 y los problemas en la interna morada se mantienen y agravan antes del arranque del Apertura 2017, en el que aspiran a jugar.Las dificultades que viven jugadores y cuerpo técnico tienen varias aristas, por lo que el equipo no define cómo afrontará el certamen venidero. A continuación, algunos puntos clave para entender la crisis de los norteños.El equipo morado concluyó el Clausura 2017 con deudas tanto con el plantel de jugadores como con el cuerpo técnico, lo que se acentuó en el último tramo del campeonato. El monto a pagar comprende al menos tres meses de salario, lo que llevó a la plantilla y al técnico guatemalteco Carlos Mijango a demandar al club ante la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).Pese a que el ente futbolístico ordenó la cancelación de la deuda en plazos separados -un grupo de 11 jugadores debió finiquitarse el 12 de junio y la otra oncena el día 20-, la dirigencia de los alacranes no cumplió dichos términos.Al impago se sumó el hecho de que el delantero colombiano Bladimir Díaz tuvo que asumir casi la mitad del costo de su operación de rodilla (de $7,219 puso $3,219 más $671 por una mora del club).En total, la deuda del Chalatenango ronda los 100 mil dólares.El expresidente del club, Francisco Peraza, fue inhabilitado de toda actividad futbolística en septiembre de 2016 por infracciones en su rol como exdirector de la segunda división.Ante su ausencia, asumió el cargo Fernando Alas, quien no pudo responder a la crisis económica del Chalatenango y denunció que heredó un déficit de $180 mil dólares y una deuda de $120 mil. Posteriormente reclamó que Peraza estaba realizando un “complot” para “quitarle el equipo” y se quejó de jugadores que supuestamente conspiraban en su contra.La plantilla del “Chalate” se quejó de que Alas no aparecía ni en los entrenos y que no les solventó las deudas. Finalmente puso su renuncia irrevocable al cargo el 15 de junio.En la actualidad, pese a que el equipo informó en su página oficial de Facebook que el presidente del Once Municipal, Omar Maldonado (también con demandas por incumplimiento salarial), asumiría el mando, él manifestó ser solo un “candidato”.Según la calendarización de inscripciones federativas, el Chalatenango debe registrarse este viernes antes de las 4:00 de la tarde y presentar para ello una nómina de 15 jugadores mínimo.De no hacerlo debe pagar una multa de $250 e inscribirse en una nueva fecha; de incumplir nuevamente, pagará $500 y se registrará a más tardar el 28 de julio. De fallar, perderá la categoría.Las mismas deudas en el club han dejado abierta la posibilidad a que varios jugadores de peso como Williams Reyes, Óscar Rodríguez o el lesionado Bladimir Díaz hayan optado por cambiar de aires. Otros están expectantes por el pago de sus salarios y no se tiene definido cuántos se mantendrán al final.Omar Maldonado, candidato a la presidencia del equipo chalateco, aceptó hoy que en estos momentos no tienen ni el mínimo de jugadores (15) para poder inscribirse.Aún si el Chalatenango resuelve el tema de una nueva directiva e inclusive si realiza la inscripción federativa a tiempo, los morados pueden perder la categoría si no resuelven las demandas de impago.A esto se suma que Bladimir Díaz dijo que presentará su caso ante la FIFA.Con deudas, según Estatutos de la FESFUT, el club tiene 14 días de gracia tras su inscripción para pagar y de no hacerlo, perderá su plaza en primera división.