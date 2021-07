Cinco nuevos proyectos inician en el Apertura 2021

Cinco de los 12 equipos de la Primera División de El Salvador cambiaron a sus técnicos para comenzar el Apertura 2021.

Los conjuntos que hicieron los cambios en el banquillo son: Águila, Marte, Limeño, Once Deportivo y Jocoro.



Los migueleños decidieron no renovar al técnico colombiano Armando Osma, y en su lugar contrataron al argentino Cristian Domizi. “El Pájaro” previamente entrenó a Marte, único equipo al que ha dirigido en la Primera División de El Salvador.



Tras la salida del argentino, el conjunto carabinero fichó a Nelson Ancheta. El técnico salvadoreño tiene como objetivo lograr la permanencia del equipo capitalino en la liga Mayor de fútbol y mejorar el desempeño del torneo anterior. “El Avión” ha entrenado a 16 equipos del fútbol nacional.



Ancheta rescindió contrato con Municipal Limeño el pasado 15 de mayo; y para reemplazarlo, el conjunto cuchero llevó a su banquillo a Bruno Martínez. El mexicano llega de Once Deportivo, equipo que lo destituyó en la fecha siete de la hexagonal del Clausura 2021.



Para terminar ese torneo, el Tanque Fronterizo nombró de manera interina a Mario Elías Guevara; pero para el Apertura 2021 contrató a Carlos Romero. El salvadoreño viene de dirigir a Jocoro y logró ser campeón con Águila en 2019. Ahora buscará dar una buena imagen con el combinado aurinegro en la Liga CONCACAF.



Jocoro, por su parte, presentó como su nuevo director técnico a Pablo Quiñones. El entrenador estuvo inactivo en los dos últimos años. Su última experiencia en el balompié nacional fue en 2019 cuando dirigió a Once Deportivo. Previamente había entrenado a Audaz y a Independiente.



Los técnicos que continúan con los mismos equipos a los que dirigieron en el torneo anterior son: Jorge Rodríguez con FAS, Milton Meléndez con Alianza, Rubén Da Silva con Santa Tecla, Ricardo Montoya con Chalatenango, Juan Cortés con Metapán, Roberto Gamarra con Firpo y Guillermo Rivera con Platense.



FAS continuará manteniendo en sus filas al “Zarco”, entrenador que les ayudó a conseguir su decimoctavo título y que ahora, aparte de defender el campeonato, buscará que su equipo tenga una destacada participación en la Liga CONCACAF.



El último representante de El Salvador en el certamen regional, Alianza, también le dará continuidad al proyecto del “Tigana”. El míster ya fue campeón con el conjunto paquidermo en 2020 y en el torneo anterior perdió la final en una tanda de penales.



Gamarra va a continuar con Firpo tras haber hecho un gran papel en el Clausura 2021, llegando a semifinales y siendo eliminado por Alianza en penales. Santa Tecla también llegó a semifinales de la mano de Da Silva, e incluso fue eliminado en penales ante FAS.



Juan Cortés logró llevar a Metapán a los octavos de final pero fue eliminado en esa instancia por Firpo. Chalatenango no logró avanzar a la siguiente ronda, pero Ricardo Montoya estuvo cerca de lograr ese objetivo.



Guillermo Rivera continuará con Platense, equipo al que llegó en 2020 cuando militaba en Segunda División y logró el histórico ascenso con los Gallos.