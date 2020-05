Christopher "El Colo" Ramírez busca volver en el Apertura 2020

El Clausura 2020 será un torneo para el olvido para el atacante Danis Christopher Ramírez quien no pudo sumar minutos de juego a raíz que se encontraba recuperándose de su lesión en su lesión en su rodilla derecha que le imposibilitó el terminar el torneo Clausura 2019 con el Jocoro FC y prácticamente perderse toda la temporada anterior ya que según declaraciones del propio jugador capitalino de 30 años se enfocó en su plena recuperación para encarar bien el Apertura 2020.

"He estado en recuperación en este año, haciendo terapias en muchos lugares que me ayudaron para alcanzar mi nivel, la lesión que sufrí en la rodilla derecha cuando jugaba con Firpo en el Apertura 2018. Esa lesión se me complicó poco a poco porque en verdad no le brindé el completo tratamiento que requería esa lesión, ya cuando llegué a Jocoro en el Clausura 2019 me terminé de lesionar ya que no fue atendida bien porque la dirigencia me presionó en jugar ya que el presidente me decía que jugara, que para ello me habían contratado, por eso fue que decidí jugar, muchas veces infiltrado y no atendÍ bien la lesión", aseguró el atacante nacional.

Ramírez le explicó a Deportes LPG que se lesionó el tendón de la rótula y las dos hernias meniscales resultado del poco tratamiento que tuvo para recuperarse, por esa razón se perdió toda la temporada 2019-2020.

"Lastimosamente me perdí la última etapa del torneo Clausura 2019 y toda la temporada pasada con Jocoro por esa lesión que a Dios gracias la estoy superando, habrá que ver solamente poder entrenar con normalidad para saber cómo responde la rodilla, puede que no me duela y que responda bien o sufrir una recaída por la misma lesión", aseguró el jugador que debutó con Atlético Marte en el inicio del Apertura 2011.

Sobre su futuro, el ex jugador del club Orange County Blues de la USL de los Estados Unidos en el 2015 afirmó que "por el momento solo he tenido contacto con dos equipos de la liga mayor pero que a raíz de la situación de la cuarentena domiciliaria en que estamos seguimos esperando el llamado", confirmó. "Son dos equipos con quienes milité en el pasado los que me han contactado y reitero solo espero que la crisis sanitaria pase para entablar una conversación más formal."

El ex jugador de Luis Ángel Firpo y Sonsonate admitió que la lesión sufrida en la rótula de su rodilla derecha ha sido la peor en su carrera de casi una década en el fútbol nacional e internacional.

"Ha sido mi peor lesión en mi carrera, me ha costado bastante recuperarme de ese golpe que sufrí en la pretemporada de mi segundo torneo con Firpo y lo hicimos en una cancha sintética, allí fue que me comenzó a molestar y cuando retorné del último juego ante la selección ante Brasil (en septiembre del 2018 en Maryland) al regresar de ese juego me comenzó a molestar más", recordó el atacante capitalino que ha anotado 53 goles en su carrera en primera división.

Para "el Colo" Ramírez su retorno a la liga mayor no lo mira complicado tras recuperarse de su lesión ya que admitió que "no veo difícil mi retorno, en lo personal tengo buenos números, más de 50 goles, más de 200 partidos de liga, mis números me respaldan, lo que falta es la oportunidad que pueda tener en liga mayor ya que por ahora no me miro jugando en segunda división aunque la verdad no descarto nada, pero mi prioridad es jugar en primera división", ahondó el atacante nacional que pasa en casa la cuarentena por el COVID-19.

"Estamos en San Salvador, en la colonia Luz, descansando y resguardandome de la pandemia". aseguró el goleador capitalino.