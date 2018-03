Christian Sánchez quiere callar bocas con el Isidro Metapán

Las jugadas estacionarias son las que mejor le vienen al zaguero calero Christian Sánchez Vizcarra. El último tanto, entre las ocho conquistas que tiene por ahora, fue de esa manera y lo hizo ante Alianza.Gracias a su buena puntería y su experiencia, Sánchez ha ganado toda la confianza del cuerpo técnico para estar en el equipo titular.A sus 34 años de edad, Sánchez sigue aportando lo que sabe y no piensa aún en el retiro. Es más, promete dar sorpresas en lo que queda de este Apertura 2017.Contento. Sabemos que se ha hecho por el grupo. La ayuda del grupo ha sido fundamental y gracias a Dios que se me ha dado la oportunidad de anotar.Cualquiera puede tener la oportunidad de anotar. Gracias a Dios se me ha dado. Quizá los delanteros de nosotros no han podido concretar las oportunidades que les han quedado. Pero creo que todo esto es trabajo de todo el equipo, de todo Metapán. Ojalá que sigamos teniendo la oportunidad de seguir anotando.La gente no nos daba como ganadores, se puede decir. Pero poco a poco los resultados se han ido dando y el equipo se ha ido acoplando. En la posición que estamos (segundo lugar) es por un esfuerzo que ha hecho todo el equipo y la directiva.En Alianza se me dio la oportunidad de anotar. Ahora se me ha dado nuevamente la oportunidad de anotar en las filas del Metapán. Esperemos que siga así. No recuerdo bien, pero en un torneo con Alianza anoté 9 goles. Fue junto con Martín García.La oportunidad la tuve con Jorge "el Zarco" Rodríguez, cuando él vino al Metapán en 2013. Se necesitaba de un lateral y me dio la oportunidad de jugar ahí. Lo he hecho muy bien. Ahora es que estoy volviendo a mi posición normal, que es la de volante de contención. Pero creo que es el técnico el que decide dónde le puede servir uno como jugador. Voy a tratar de hacerlo bien en cualquier posición.Pues no se me ha metido en la mente el retiro. Tengo mucho para dar. Sabemos la oportunidad que me ha brindado la directiva y eso lo voy a aprovechar. Ya tengo 15 años en liga mayor. Comencé en Alianza y tantos años en primera te dan una mente más abierta. Uno sigue trabajando para llegar bien al día del partido.Nosotros vamos a trabajar, primero, para clasificar a cuartos de final. Después buscaremos entrar a un final, pero vamos a ir paso a paso. El primer objetivo es clasificar, sabiendo que no tenemos jugadores con nombre, pero sí jugadores que dan todo dentro de la cancha. La oportunidad se ha dado para los jóvenes del equipo y lo han hecho bien. Esperemos que lleguemos lejos para callar la boca a los que decían que no íbamos a llegar lejos.