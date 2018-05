Christian Sánchez Prette manda mensaje para el Audaz tras clasificar a semifinales

Antes de culminar la fase regular y cuando aún había amenaza del descenso, el volante argentino Christian Sánchez Prette decidió dejar las filas del Audaz. Buscó a los dirigentes para que le dieran una repuesta a demandas relacionadas con lo económico, pero no halló eco. Por lo tanto volvió a su país.

Ahora que el equipo está clasificado a semifinales, el volante gaucho mandó buena vibra para sus compañeros.

"Los muchachos se lo merecen. Buenísimo por ellos. Por los jugadores que hay el equipo no se merecía estar en los últimos lugares. Ahora habría que estar hablando solo del momento. Me alegra por los compañeros que dejé en el grupo. No sé si habrá cambiado la situación en lo económico al interior del equipo. Si bien está bueno salir campeón, también está bueno cobrar", apuntó el mediocampista argentino.

Después de un juego que terminó en derrota, el gaucho tomó la decisión de irse. Se fue a San Salvador, después que no cobrara un centavo en las filas del cuadro de Apastepeque.

Antes de venir al Audaz, en diciembre de 2017, el suramericano dijo que había acepetado la invitación por la amistad que cultivó en Águila con Misael Alfaro, a quien conoció en 2013. En esa ocasión Prette vino a ser pieza clave del equipo emplumado. Lo ayudó a quedarse en primera ante la amenaza del descenso.