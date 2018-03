Christian Sánchez Prette, del Audaz, dice que no le gusta ganarse el dinero sin jugar

El argentino Christian Sánchez Prette, quien figurara con Águila hace tres años, regresó al estadio Juan Francisco Barraza, pero esta vez con la camisa del Audaz, y aunque solo jugó unos cuantos minutos en el segundo tiempo, aseguró que no está para nada contento con la situación que vive en el equipo de Apastepeque.

El volante gaucho se quedó con la sensación de haber podido llevarse los tres puntos, aunque rescató el empate ante los de San Miguel.

"Soy consciente de que estamos en una situación en la que hay que rescatar puntos de donde se pueda. Pero a mí me gusta ganar. Un empate es sinónimo de una derrota. A mí me gusta sólo ganar", declaró.

Prette indicó que tenía muchas ganas de jugar este miércoles ante el Águila, pero no entiende por qué lo ocuparon de cambio. Ingresó al minuto 68 del partido.

"No sé por qué hicieron el esfuerzo de traerme si no me van a utilizar. No me gusta ganarme la plata sin poder jugar", apuntó el mediocampista.

Aceptó que no ha habido cambios de idea en el Audaz sólo con dos días de labores con el nuevo técnico, Émerson Umaña, y que la visión de juego sigue siendo la misma que tenían cuando estaba Misael Alfaro.

"Este equipo lo armó Misael Alfaro. Después se verá. Hay que ser agradecidos. Mientras estuvo Misael no nos acompañaron los resultados, pero se hizo un buen trabajo. Lo importante ahora era llevarnos algo ante un gran equipo", apuntó el volante suramericano en plática con EL GRÁFICO.

UMAÑA VIO UN CAMBIO DE ACTITUD

Quien si vio una diferencia en la idea de juego fue Émerson Umala, quien funge como interino.

El "Carrito" Umaña habló del cambio de actitud del equipo desde este lunes, luego de la separación de Álvaro Misael Alfaro.

"Desde que empezamos a trabajar, el lunes, se les vio un cambio de actitud a los muchachos. La motivación y alegría para el trabajo fueron grandes. Eso me hizo generar confianza. Ahora hay que darle vuelta a la página y esperar el juego de este sábado ante Firpo", apuntó el estratega del equipo coyote.