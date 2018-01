Christian Rodríguez, el fasista que debutará en el Tulsa y sueña con la selección

El jugador cuscatleco Christian Rodríguez se convierte en el décimo legionario, hasta ahora, en la segunda división de fútbol de Estados Unidos (USL), tierra en la que nació y se formó antes de probar suerte en el FAS y Once Lobos.

El legionario de 22 años manifestó sus deseos por debutar en el Tulsa Roughnecks, un equipo que parece decantarse por los de raíces salvadoreñas, pues ya tiene en sus filas a Joaquín Rivas, oriundo de Santa Ana. Su técnico, además, elogió su capacidad de juego.

¿Qué tanto te benefició en tu formación el haber jugado en FAS y Once Lobos?

Cuando llegué a El Salvador, a los 19 años, me probé en FAS porque en ese tiempo necesitaban un juvenil y gracias a Dios me abrió las puertas el profe "Chochera" (Castillo). No jugué la primera vuelta porque no venía la transferencia pero en la segunda los jugué casi todos de titular. Jugué las semis y la final. Fue un gran orgullo llegar al FAS.

¿Te considerás fasista?

Sí. Me familia está dividida, unos son fasistas y otros aguiluchos, escuchaba de los dos equipos pero no sabía tanto del Águila, me acuerdo de cuando ganaron las cinco copas y cuando jugaron con Boca Juniors. Cuando conocés a la afición del club, te enamorás de eso.

Luego me fui a préstamo al Once Lobos, por un torneo corto (2015) y fue una experiencia linda.

¿Naciste allá en Estados Unidos pero tus padres son salvadoreños?

Mi papá es de San Vicente y mi mamá de Morazán. Yo estuve en Estados Unidos hasta los 16 años, hasta mi viaje a Holanda. Desde los 19 a los 22 años estuve en El Salvador, aunque antes vine un mes a jugar con la sub 20 de El Salvador. Vivir en El Salvador fue impresionante, cambiar el estilo de vida por un sueño y fue lindo.

Antes tuviste trayectoria juvenil en Estados Unidos, contanos...

Sí, yo estaba en la academia del DC United, desde la sub 15 hasta sub 18, pero dentro de ese tiempo estuve también en la cantera del FC Groningen de Holanda, que es un equipo de primera división. Entrenábamos entre sub 17 y sub 19. Estuve casi un año allá, llegué a los 16 a Holanda.

También estuve en las selecciones juveniles sub 14 y sub 15 de Estados Unidos y también participé en juegos de la sub 17 de El Salvador. Igual tuve un tiempo con la sub 20, estuve entrenando pero no entré en los planes del "Tuco" Alfaro para el premundial.

¿Cómo se concretó tu fichaje por el Tulsa Roughnecks?

Es algo que de la nada pasó. Me estuvieron monitoreando por casi un año, casi se confirma mi fichaje el año pasado, pero al final no se dio. Este año vieron videos y obtuvieron más información sobre mí y hablaron con mi representante con la base de que tengo más experiencia. Firmé por un torneo, un año.

¿Cuándo arrancan la pretemporada?

En las primeras semanas de febrero. Estoy contento y agradecido porque viniendo de El Salvador y con lo que aprendí me servirá en esta liga y trabajaré para ser exitoso acá.

Tendrás a varios salvadoreño-americanos en esa liga, ¿cómo te sentís de ser parte de este grupo?

Se siente bien. Hay muchos buenos jugadores y está bien que tengamos representación de los orígenes salvadoreños acá. Uno lo que quiere es representar bien a El Salvador, de una buena manera, y eso da orgullo.