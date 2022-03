Christian Martínez: "Cada vez que vengo a El Salvador me siento muy feliz"

El volante de la selección de El Salvador, Christian Alonso Martínez, aseguró en conferencia de prensa horas antes de partir hacia la ciudad de Kingston en Jamaica que el grupo está bien, que en lo personal se siente bien y feliz de estar de nuevo en una convocatoria premundialista y que viaja ilusionado de alcanzar un resultado histórico ante Jamaica.

"Será un partido importante para nosotros allá en Jamaica, sabemos que nos jugamos nuestras aspiraciones, para lo que quiere la selección y el país y será bueno buscar un buen resultado, siempre me emociona y me provoca mucha felicidad regresar a El Salvador para poder aportar mi fútbol en esta eliminatoria", aseveró el jugador liberiano de 27 años.

Sobre el proyecto del 2026 y los demás torneos que se avecinan con la camiseta nacional luego de finalizar la octagonal final en este mes, como será la próxima Liga de Naciones 2022, Martínez destacó que mientras no se realicen los últimos tres partidos eliminatorios de la CONCACAF, la confianza y la fe de luchar por ese boleto a la Repesca Intercontinental sigue latente en el grupo.

"Matemáticamente tenemos una mínima posibilidad de buscar al menos la Repesca, será difícil, complicado jugar allá, pero estamos acá para competir, que tengamos ese temple para luchar y buscar los mejores resultados internacionalmente, la selección ha estado buscando eso y demostrando en cada partido, mentalizados al 100% en tratar de hacer bien las cosas", recordó el volante del AD San Carlos de la liga de Costa Rica.

Christian Alonso reconoce que en la interna de la Selecta su puesto está flanqueado por la labor tanto del aliancista Narciso Orellana como por el jugador del Houston Dynamo, Darwin Cerén, por lo que pensar en un puesto titular ante los jamaicanos no está lejos.

"Uno trabaja fuerte para ser titular, la competencia es sana, sabemos que hay jugadores con mucha calidad en el puesto, uno viene a competir sanamente, a buscar ganarse el puesto, sabemos al final que la decisión es del profesor Pérez, uno tiene que estar al 100% dispuestos para estar listo y esperar si uno juega de titular o hay que tener que esperar, tratar de hacer las cosas bien al momento en que te llamen a jugar", comentó.

Sobre lo que espera del juego de este martes en suelo caribeño y sobre el rival en sí, Christian Martínez reconoce que "históricamente sabemos que los jugadores caribeños son rivales muy físicos, que Jamaica tiene a jugadores importantes, jugando en las mejores ligas de Europa y eso los hace muy competitivos, realmente nosotros queremos hacer historia y buscar ganar allá. Creo que el profesor se planteará bien y nos ha hecho saber que será un partido importante para nosotros", indicó.

Martínez no descarta en lo personal verse de titular este jueves ante los "Reggae Boyz" y aportar su fútbol.

"Uno siempre trabaja para eso, para jugar de titular, independientemente de lo que el profesor decida uno debe estar listo para estar listo al momento en que uno sea llamado. He trabajado bien, me siento confiado en que haremos un buen papel y si juego o no de titular eso ya no me compete, lo importante es que me siento capaz y listo para el llamado del profesor".