Christian Gil no jugó ante México por enfermedad 

Christian Gil no tuvo minutos ante México porque se vio afectado por una gripe que le impidió entrenar con normalidad, sumado a problemas para respirar debido a la altura.

Así lo reveló Hugo Pérez: "Él no podía respirar, tenía gripe. Yo siempre le digo a los jugadores que digan cómo se sienten, el doctor lo revisó, lo inyectó y también por la altura no podía respirar. No iba a poner a alguien que se iba a morir ahí".

Y sobre la inclusión de Styven Vasquez en el once titular dijo que "no es malo. Le falta porque es joven y tiene un gran potencial. Son cosas que se modifican con el tiempo", comentó.

El técnico también mencionó que varios jugadores tuvieron molestias físicas. Bryan Tamacas tuvo que abandonar en la segunda parte y Eriq Zavaleta no estaba en condiciones de jugar todo el partido.

"Eriq ha estado lesionado. Tiene tres meses así y no ha tenido minutos con su equipo, lo pusimos los 45 minutos que podía jugar para no arriesgar. Por eso fue que lo sacamos", concluyó.