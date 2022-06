Christian Gil Mosquera: “Es una bendición muy grande que mis hijos estén brillando”

El ex jugador de la primera división Christian Gil Mosquera habló con El Gráfico sobre la actualidad de sus hijos tanto a nivel de equipo como el de selección.

Hay que recordar que los Gil cuentan con pasaporte salvadoreño y dos de los tres elementos ya defendieron los colores de El Salvador a nivel internacional.

Christian Gil padre no solo habló de lo que viven sus hijos en estos momentos, sino también lo que él y su esposa están sintiendo con el desempeño de cada uno de sus hijos.

¿Cómo nació el amor por el fútbol por parte de sus hijos?

Es algo que ya viene como herencia porque mi papá jugó fútbol, como tú sabes yo fui un futbolista. Siempre que tuve la oportunidad los llevé al estadio y les permití vivir la experiencia de lo que es un camerino, una cancha de fútbol. Ellos ya lo traían en la sangre aunque también jugaban mucho con el videojuego pero siempre tenían tiempo para jugar al fútbol.

¿De qué edad llegaron al país?

Mis hijos llegaron a El Salvador en el 2006. Christian tenía nueve, Bryan cuatro y Mayer dos años.

¿Cuándo se dio el involucramiento con equipos profesionales?

Los tres tuvieron la bendición de llegar a FESA. Primero llegó Cristian, jugó tercera división con ellos. Luego llegó Bryan que estuvo con la segunda de FESA inscrito pero nunca jugó y por último llegó Mayer, quien hizo un corto proceso.

Después del paso por FESA ¿Siempre quiso que sus hijos se mantuvieran jugando en El Salvador o que buscarán una oportunidad en el extranjero como Colombia?

Uno como padre aspira lo mejor para los hijos. En cierto momento lo mejor para ellos era El Salvador, no lo puedo negar pero al abrirse las oportunidades, ellos ir creciendo y hacer las cosas bien vinieron muchas oportunidades, hablo en especial de Bryan. Él tuvo la oportunidad de vestir la camisa sub20 de Colombia, de estar en Colombia. Christian y Mayer han tenido la bendición de colocarse la de El Salvador. Uno como padre anhela que ellos se sientan bien donde estén.

¿Cómo se siente uno como padre que tus tres hijos hayan tenido experiencias muy importantes a nivel de selección mayor o juveniles?

Yo no puedo decir cómo se siente, yo le llamo bendición. Esto ha sido una bendición de Dios que los tres hijos míos estén jugando al fútbol, que estén representando a El Salvador en el caso de Christian y Mayer. En el caso de Bryan que en su corta edad esté muy cotizado y eso es una bendición muy grande de parte de Dios con mi familia.

¿Sueñas con ver a tus tres hijos jugar juntos?

Claro, acuérdate que uno siempre está pensando muchas cosas, me ha pasado miles de veces verlo a los tres con la camisa de El Salvador que es lo más próximo que tenemos. Son sueños que uno tiene pero Dios tiene la última palabra.

¿Cómo se siente tu esposa con todo esto que atraviesan tus hijos?

Mi esposa se siente igual o incluso más feliz que mi persona. Es un esfuerzo que hemos tenido por muchos años y ver que nuestros hijos estén brillando de la mano de dios es una bendición muy grande.

¿Qué sientes que le hace falta a tus hijos para terminar de consolidarse como figura en algún equipo?

Christian va por un buen camino, ha crecido muchísimo, ha llegado a un buen equipo como Metapán dónde lo han arropado. Espero como padre sacarlo a él del país para que sea un legionario más y tenga más experiencia para representar a El Salvador. Con Mayer es casi lo mismo, a veces nos apresuramos por querer que las cosas sean ya y tomar decisiones incorrectas, me tocó así con Mayer de tomar unas decisiones que no eran pero no es tarde. Ahora él está despegando, esperamos en Dios que con la experiencia que tuvo con la sub20 logre alcanzar lo que nosotros queremos.

¿Qué sientes que le falta a Bryan o piensas que va en un buen camino y no lo puede hacer mejor?

Del que menos nos preocupamos nosotros como padres es de Bryan. La madurez que tuvo en corto tiempo, en FAS, en Brujos de Izalco lo llevó a donde él está ahorita. Va en muy buen ascenso. Son muy buenos los comentarios de lo que está viviendo en Colombia entonces nosotros no nos preocupamos tanto por él.