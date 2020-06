Christian Esnal y su nueva vida en Estados Unidos

La vida del ex defensor central Christian Eduardo Esnal ha dado un giro enorme desde que decidió viajar hacia los Estados Unidos luego de estar por más de un año en Uruguay, la tierra de sus padres tras salir del país en el 2013.

Esnal, hijo del desaparecido ex seleccionado uruguayo Raúl Esnal Ramírez y campeón de liga con Atlético Marte en 1985, asesinado el 15 de diciembre de 1993 a la edad de 37 años en la carretera hacia Acajutla y ha dejado su huella futbolística en seis equipos en nuestro país donde nació hace ya 34 años.

Por asuntos familiares Christian Esnal y su familia debieron abandonar el país hace siete años para irse a radicar a Montevideo, donde también militó en el Club Atlético River Plate de Montevideo donde finalmente se retiró como futbolista activo en el 2014 y tomar la decisión de viajar con su núcleo familiar hacia los Estados Unidos donde reside actualmente y trabaja entre el fútbol y la jardinería.

"En California desde que llegué lo primero que uno busca es trabajo, me costó mucho encontrar uno hasta que apareció la labor de jardinería en una empresa llamada 'Chacón Landscape'. El dueño era un americano pero con ascendencia mexicana, tenía como trabajadores a muchos salvadoreños y recuerdo que solo un mexicano había, eso me ayudó mucho para entrar y aprender el oficio", confesó el ex seleccionado nacional quien militó por espacio de ocho años en la primera división en El Salvador.

Esnal Fernández comentó que "trabajé en esa compañía de jardinería desde el 2014 hasta el 2018, comencé desde abajo, aprendiendo a cambiar válvulas y todo lo relacionado a la rama y gracias a Dios me he abierto caminos, ahora ya tengo mi propia empresa de jardinería desde en el 2019 llamada 'Sin Frontera Landscape' y lo nombre así gracias a la escuelita de fútbol que tengo también a mi cargo que se llama 'Sin Fronteras Academy Soccer' en Los Ángeles la que patrocina el actual vicepresidente del Jocoro FC de la liga mayor en El Salvador, Nery Matus', acotó.

Ahora su vida se divide entre su trabajo de jardinería y las enseñanzas que brinda a los niños angelinos le demanda tiempo y trabajo.

"Divido el tiempo en dos, por la mañana estoy con la jardinería de lunes a viernes de las 7 a.m. a las 3 p.m. y los lunes, miércoles y viernes me voy a la academia de fútbol de 4:30 p.m. a 7:30 p.m., mientras que los sábados dirijo a la categoría U12 del Jocoro FC que es una filial del equipo de primera en El Salvador y juego también con el Jocoro FC de Los Ángeles en la 'State Cup' que momentáneamente se suspendió por la pandemia y esperan reanudarlo a mediados de julio", afirmó el ex jugador de la UES, último equipo en que Esnal militó en la liga nacional.

SU LEGADO

La familia Esnal-Rodríguez comparte su tiempo familiar para asistir a la iglesia cristiana llamada 'Jesús Proveerá' y a la vez Christian Eduardo juega en las ligas amateurs pero ya con medida donde los ex jugadores de la primera división son bien cotizados.

"Recién llegado a California llegué con un buen estado físico ya que hice la pretemporada con el River Plate de Montevideo y llegó un momento en que todos los domingos jugaba hasta siete partidos, comenzando a las 8 de la mañana y terminaba casi a las 9 de la noche, más de 12 horas en la cancha", afirmó con añoranza aunque reconoce que las ganancias que alcanzaba jugando "eran mayores a lo que hacíamos en el trabajo toda la semana y ahora la pandemia me ha permitido entrenarme para retomar mi estado físico por lo que ahora que la academia está cerrada me he tomado tiempo para entrenar junto a mis hijos."

Sobre su retiro, Christian Esnal aseguró que "me retiré del fútbol en Uruguay, en el Clausura 2014 cuando jugaba en el River Plate de Montevideo de primera división, llegué a los Estados Unidos un 4 de julio de ese año ya que miré que había muchos problemas para tratar a los jugadores con los salarios, los contratos y puse en peso las ventajas y desventajas de seguir o no jugando porque estaba de por medio mis estudios y decidimos con mi esposa Carla Rodríguez emprender esta aventura."

Sobre su nueva vida en los Estados Unidos, Christian Eduardo confesó que "nos estamos acomodando a la nueva vida, mis hijos no entran aún a la High School, el mayor, Christian Eduardo junior tiene ya 12 años y Carlos Raúl que tiene 11 y la niña, Carla Saraí cumplirá el 16 de junio cinco años", señaló.

Esnal Fernández recordó su desligamiento del fútbol salvadoreño hace más de un lustro al manifestar que "de la liga de El Salvador me retiré en octubre del 2013 cuando militaba con la UES y a mitad del torneo Apertura 2013 me tuve que ir a Uruguay", indicó.

Sobre la posibilidad de retornar algún día a nuestro país, Christian hizo una pausa antes de contestar de manera franca.

"Como salvadoreño puedo decir que amo a mi país y el inicio que tuvo este período político me brindó esperanza de un cambio, pero la violencia y lo que está sucediendo ahora en cuanto a la seguridad me ha brindado una desazón, tengo muchos año de alejarme de esa atmósfera de inseguridad y volver a vivir intranquilidad no valdría la pena", confirmó.

"Lamentablemente por problemas políticos y sociales la inseguridad en el país es enorme y no me gustaría vivirla de nuevo aunque sea de visita, no tengo ya familia en El Salvador solo la de mi esposa y nos queda muy latente en mi memoria lo que tuvimos como familia que pasar y lo que sufrió el Chele (Alfredo) Pacheco que de visitar el país por tres días lo mataron y es algo que nunca buscaré ya que por muchos años crecí sin la figura de un padre quien murió también por la violencia y no quiero que eso suceda con mis hijos", expresó con dolor el jugador que debutó en las filas del CD Chalatenango en el 2005 pese a que un año antes no lo pudo hacer con el Rentistas uruguayo.