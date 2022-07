Christensen: "Mi estilo de juego encaja bastante bien con el Barça"

El central danés Andreas Christensen, que este jueves fue presentado como nuevo jugador del Barcelona, aseguró que su "estilo de juego" encaja "bastante bien" con el de su nuevo club.

En un acto celebrado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el internacional danés firmó su nuevo contrato, hasta el año 2026 y con una cláusula de 500 millones de euros, dio sus primeros toques con la camiseta azulgrana y compareció ante los medios de comunicación para valorar cómo afronta esta nueva etapa.

"Xavi (Hernández) no me ha pedido nada especial. Estoy aquí por el jugador en el que me he convertido y la persona que soy. Encajo bien en el estilo del Bara, y por eso estoy aquí. Mi estilo de juego encaja bastante bien con el del Bara", insistió.

Acompañado por el presidente Joan Laporta y Jordi Cruyff, miembro de la dirección deportiva, el exjugador del Chelsea no desveló el contenido de la conversación con su nuevo entrenador -"soy bastante tímido, reservado, tranquilo y eso es lo que me ha llevado hasta aquí", dijo-, pero apuntilló que a Xavi le gusta su "estilo y personalidad".

En el acto, Laporta agradeció que eligiera jugar en el Bara y desveló que ya a los 8 años el "sueño" del futbolista danés era convertirse en jugador del club azulgrana.

Una anécdota que el protagonista amplió en la rueda de prensa: "Es un día en el que me siento muy orgulloso. Desde que tenía ocho años puse en un papel que decía que quería ser jugador profesional y que quería jugar en el Bara".

A los 26 años, Christensen cumplirá su "sueño" y lo hará con la intención de "estar en el campo" y "jugar", si bien es consciente de que en la plantilla azulgrana tendrá "competencia".

El internacional danés se ha convertido en la segunda incorporación del Barcelona para el próximo curso, que también está interesado en los futbolistas del Chelsea Marcos Alonso y César Azpilicueta, con los que Christensen quiere volver a coincidir en el vestuario azulgrana.

A diferencia de los dos defensas españoles, llega como agente libre al Bara, lo que provocó que en su última etapa en el club inglés gozara de menos protagonismo.

"Fueron unas semanas difíciles, no era la forma que quería terminar mi etapa ahí, pero estoy orgulloso de haber formado parte del Chelsea", afirmó el internacional danés, quien añadió que ahora goza de "plena salud" en referencia a las palabras que dijo su exentrenador, Thomas Tuchel, que apuntó que no estaba "listo para jugar" la final de la FA Cup y que no era la primera vez que pasaba.

Sobre su fichaje, Jordi Cruyff destacó que Christensen es un jugador con "experiencia, tiene buena salida de balón" y agregó que "está acostumbrado a la presión", después de su experiencia en el Chelsea. "Es un jugador que está preparado para rendir desde el primer minuto", zanjó.