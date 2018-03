Choque entre panameño Richard Dixon y dirigencia del Águila

Las redes sociales revelaron durante las últimas horas el malestar del defensor panameño Richard Dixon (refuerzo del Águila para el Apertura 2017) con la dirigencia del equipo migueleño, pues según él no se han cumplido todas las condiciones que pactaron a la hora de fichar con la institución.

Este mediodía, en el programa radial Güiri Güiri al Aire, el presidente corporativo del Águila, Pedro Fausto Arieta, reveló que el malestar de Dixon es real, pero aseguró que ya se ha solventado parte de la situación.

El directivo sostiene que Dixon reclama una ficha que no está estipulada en el contrato, que asciende a 1 mil 500 dólares. "El Águila ya le depositó 1 mil como acto de buena voluntad y nos hemos comprometido a complementar lo demás", dijo Arieta.

Varios aficionados aguiluchos en redes sociales hicieron eco también de una supuesta molestía de Dixon porque la casa que le han proporcionado en San Miguel no es la que le habían prometido. Sobre eso Arieta contestó que han cumplido con todo lo que está en el contrato.

"Ellos (extranjeros del Águila) viven en la mejor zona de San Miguel. El contrato establece salarios y casa. Él paga energía y agua", expuso Arieta.

CONTRADICCIÓN

En San Miguel, el gerente administrativo del Águila, Óscar Cruz, desmintió que el nuevo zaguero de Águila se haya quejado por sus condiciones de hospedaje en el país y aseguró que todo se trata de un chambre y que el jugador seguirá con el equipo.

"Nos llamó la atención lo que circuló en redes, porque Dixon es un extranjero nuevo en el país. Estamos pendientes de que no le haga falta nada. A primera de hoy hablé con él y me dijo que no ha hablado nada", apuntó Cruz.

Por su parte, el zaguero panameño brindó una entrevista al sitio web de Águila en la que aclara que lo que hubo en redes sociales fueron rumores.