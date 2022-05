'Chochera', sobre rival en la final :"Cuando digo a quién prefiero me sale todo mal"

Agustín Castillo jugará una final más en el fútbol profesional y fue claro al afirmar que su deseo ahora es ganarla pero al preguntarle sobre a quién quiere enfrentar, su reacción evidenció cautela al respecto.

"Profesor, con total sincerirdad ¿A quién prefiere de rival en la final", preguntamos al técnico de los emplumados y su respuesta, entre risas, le remontó a experiencias pasadas respecto a ese tema.

Castillo dijo que "en otras ocasiones me han preguntado eso. Algunos quieren al Alianza por la taquilla, cuando yo he dicho que prefiero a alguien después me sale todo mal ", dijo entre risas Chochera.

Pero después aclaró su punto : "a cualquiera hay que nos pongan adelante hay que ganarle. A ninguno hay que empatarle, hay que ganarle a cualquiera de los dos ", concluyó el técnico que jugará la final con Águila el domingo.

Mucha cautela

Mientras que Jairo Henríquez y Gerson Mayén dejaron claro que hay que respetar al rival que sea. Gerson dijo que "no importa el rival. Lo que queremos es ser campeones y para eso vamos a trabajar esta semana".

Jairo, por su parte, dijo que "tenemos que tener respeto por todos los rivales y salir a ganar el domingo. Queremos darle una alegría. Más a toda nuestra afición".