'Chochera': "Hay que ser realistas, no fue nuestro mejor juego"

Águila sufrió e incluso se salvó durante el partido ante Once Deportivo que culminó con empate 1- 1 que deja con vida la eliminatoria de cuartos que deberá definirse el fin de semana en Ahuachapán.

Para el técnico Agustín Castillo, el equipo tuvo uno de sus peores partidos desde su llegada y así lo considero. "Hay que ser realistas, no fue nuestro mejor partido. Los anteriores los jugamos bastante bien, incluso los que perdimos".

Para "Chochera" al equipo le faltó movilidad y no estuvo acertado defensivamente. Ahora deberá rearmar sus líneas tras la expulsión de Marlon Trejo y a Yan Maciel, dos piezas importantes en el planteamiento táctico del equipo.

"Tenemos a dos expulsados que hay que suplir. Todavía hay tiempo para decidir qué cambios se harán proque a ellos se sumaron los que están en selección, aunque Lazo y Benji han vuelto al trabajo con nosotros", agregó.

Once Deportivo no ha sido eficaz jugando como local y los rivales le han complicado. Los emplumados tratarán de hacer efectiva la estadística aunque eso no significa que van a confiarse, conscientes de lo que significa bajar la guardia a estas instancias del torneo.

Agregó que "vamos a seguir respetando al rival. Lógicamente vamos a salir a estudiar lo que ellos tienen porque en casa a Santa Tecla le hicieron cuatro y a Marte también. Es un equipo que tiene gol y tiene buenas rachas y tenemos que estudiarlo", dijo el técnico aguilucho.

Águila realizó trabajo de recuperación en la cancha del Barraza tras una larga charla técnica a cargo de Castillo. Los migueleños quieren evitar una sorpresa que pueda dejarlos fuera de la pelea por el título del Apertura, principal objetivo del proyecto a cargo de "la Chochera".