“Chochera” Castillo llegará hasta el sábado a Metapán

El peruano Alberto “Chochera” Castillo no pudo viajar hoy hacia la ciudad de Metapán como había planificado ayer junto a la dirigencia de Isidro Metapán para ser presentado esta tarde al plantel jaguar como su nuevo timonel previo a su duelo de este sábado ante Dragón en el inicio de la segunda vuelta del Clausura 2018.

El estratega inca debe aún solventar su problema económico con el Deportivo Suchitepéquez quien le adeuda parte de su salario luego de separarlo de su puesto por los malos resultados que obtuvo en la Liga Nacional chapina.

“Sigo en Guatemala, la dirigencia de Suchitepéquez aún no me ha cancelado la deuda salarial que mantiene conmigo y espero que esta mañana o por la tarde se pueda solventar a fin que pueda viajar mañana temprano hacia El Salvador y presentarme en Metapán”, aseguró Castillo vía telefónica.

Castillo aseguró que “he platicado con el presidente de Isidro Metapán, le he expuesto lo que sucede por acá y nos pusimos de acuerdo para buscar llegar por la tarde a Metapán y ser presentado antes del partido al plantel, espero resolver mi problema esta mañana con el presidente del Suchitepéquez que me ha dicho que me pagará hoy ya que no lo hizo ayer como se había hablado antes”, acotó.

Al respecto, Rafael Morataya, presidente del equipo calero, confirmó que “el profesor Castillo no podrá llegar esta tarde como se había dicho por su problema económico en Guatemala. Nos pusimos de acuerdo, él me dijo que llegaría mañana al mediodía a Metapán y vamos a presentarlo a los jugadores en el camerino previo al juego ante Dragón, allí deberá ponerse de acuerdo con el profesor Figueroa para que esté en el banquillo y que el profesor Castillo esté supervisando el juego desde las gradas”, afirmó.