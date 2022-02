‘Chochera’ Castillo admite que no fue penal para Águila

Agustín ‘Chochera’ Castillo, técnico de Águila, confesó que a su criterio, el penal que se le sancionó al equipo migueleño en los instantes finales ante Marte no tuvo que haberse pitado, sin embargo, señaló que el empate del equipo bombardero vino de un falta inexistente en el área y que lo más justo era que su equipo terminara ganado el partido 1 a 0.

La polémica definición en el juego en el Barraza entre emplumados y marcianos sigue dando de qué hablar. El entrenador de Águila no ocultó su opinión sobre la definición en el juego del sábado pero salió extrañado que nadie habla sobre el penal que se le sancionó en contra al cuadro oriental.

Hay que recordar que, iniciando la etapa complementaria, los migueleños iba ganando el encuentro por la mínima gracias a un gol de Burbano, sin embargo, sobre minuto 61', el juez central, Héctor Salazar, sancionó un penal a favor de Marte tras un aparente manotazo en la cara del zaguero Alex Mendoza sobre el atacante marciano. Tras la ejecución de Andrés Quejada, los capitalinos lograron empatar momentáneamente el partido. Posterior a eso se vino la polémica definición sobre minuto 90', con un penalti inexistente que terminó significando otros tres puntos para el líder del Clausura.

“Se ve claro que la mano de Mendoza nunca llega a la cara del delantero del Marte, se agarra la cara y pita el penal. A raíz de eso, creo que el árbitro compensó con un penal que tampoco fue, lo único que hace más daño porque fue en el último minuto pero me extraña que la prensa solo analice un penal que no fue y no se analice el otro que tampoco fue”, expresó ‘Chochera’.

El entrenador de los emplumados hizo énfasis que el juez Héctor Salazar quiso compensar el primer error en el penal al cuadro carabinero y que es parecido a lo que había sucedido en el último partido de Marte cuando lograron empatar en los instantes finales ante Once Deportivo con un penalti inexistente.

“El partido hubiera terminado 1 a 0 porque los dos penales fueron errores. El árbitro cometió un error y los árbitros tienen esa conciencia de que tratan de compensar y eso fue lo que hizo el Marte contra el Once”, mencionó ‘Chochera’.

Ya para finalizar, el técnico peruano puso de ejemplo el temple de Rubén ‘Polillita’ Da Silva, entrenador de Once Deportivo por mantener la cordura en estas últimas fechas a pesar de los errores arbitrales que ha sufrido el equipo aurinegro.

“Yo quiero felicitar al técnico del Once Deportivo porque le robaron un gol legítimo contra Santa Tecla y no dijo nada, le robaron un penal contra Marte y no dijo nada y siguió jugando y así debe ser. Yo no sé cómo hubiera reaccionado porque también soy reclamón. Con el pasar de los años, ahora veo videos y luego reclamo", agregó Castillo.