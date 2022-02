"Chochera" Castillo: "Necesitábamos el triunfo, habíamos caído en una debacle"

El peruano Alberto "Chochera" Castillo alabó el trabajo de sus dirigidos al final del partido en que Águila goleó 1-4 a un Once Deportivo carente de recursos para definir y que debió aceptar su tercer revés consecutivo, segundo al hilo en casa.



"Ha sido un triunfo importante, lo necesitábamos, habíamos caído en una debacle el pasado miércoles cuando se nos escapó un triunfo en los últimos cuatro minutos (ante Platense) y (en Ahuachapán) habíamos venido con pesadumbre, con muchos nervios y cosas cosas difíciles que se manejan entre los equipos grandes", destacó el timonel sudamericano en conferencia de prensa al final del partido.



Sobre la labor de sus pupilos, "Chochera" Castillo afirmó que "hicimos un buen primer tiempo, el rival no llegó a nuestra portería, hicimos un gol y por allí pudimos haber hecho otro pero que nos brindó seguridad, luego anotamos en los primeros minutos en el segundo tiempo pero luego el Once Deportivo comenzó a manejar el fútbol que hace siempre en su casa pero no nos vulneró", afirmó.



Castillo se mostró feliz y conforme por la victoria como visitante ante un rival que quiso despertar luego del tercer gol.



"Creo que nos confiamos mucho luego del tercer gol, nos relajamos demasiado, llegó el 1-3 y estuvo a punto de hacer otro gol, pero llegó la anotación de Jairo (Henríquez) para afirmar que todos los goles que se nos ha negado en otros partidos ahora llegaron y podemos decir que fue un triunfo meritorio y justo ".



Sobre la diferencia que advirtió entre este juego ante el Once Deportivo y los cuatro últimos juegos que no logró sumar triunfos, Castillo admitió que "hemos dejado escapar muchos puntos por no saber manejar los partidos. En el juego pasado tuvimos tres ocasiones de gol para hacer el 3-0 (ante Platense) y no lo hicimos, pero los dos partidos que más me han dolido son ese juego ante Platense y el penal que fallamos ante (Isidro) Metapán, son cuatro puntos que perdimos y que me ha dado vueltas en mi cabeza hasta este día, los otros dos juegos quizá no, pero fueron en esos dos juegos donde regalamos cuatro puntos y hoy en Ahuachapán recuperamos tres que nos brinda tranquilidad y confianza para seguir trabajando", acotó.