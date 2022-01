"Chochera" Castillo: "Fue una victoria de la paciencia"

El peruano Alberto Agustín “Chochera” Castillo, técnico de Águila, reconoció la superioridad futbolística que sus pupilos ejercieron sobre el césped del estadio Óscar Quiteño para ganar el clásico nacional 249 al FAS de manera convincente.

Fiel a su estilo de salir hacia el camerino media vez el árbitro central pite el final del juego, Castillo admitió ante los micrófonos de Grupo LPG que “La verdad es que fue un gran triunfo, una victoria de la paciencia porque en el descanso les dije que no estábamos jugando mal, pero tampoco bien; y que teníamos que tomar más riesgos, más profundos, de no perder muchos balones en ataque y que con un gol pensé sería difícil (por la reacción del rival) pero luego del gol y la expulsión de ellos nos acomodamos mejor en la cancha y sacamos un resultado más que merecido”, destacó el timonel sudamericano quien debutó precisamente en el banquillo naranja y negro en su segunda etapa venciendo al FAS en el Quiteño por 0-1 por la fecha 13 del torneo anterior con aquella anotacion a los 12 segundos del brasileño Yan Maciel.

Sobre el cambio radical de su plantel a lo mostrado ante Jocoro en la fecha inaugural donde no pasaron del empate sin goles en el Barraza, el técnico de los emplumados recordó que “hay que entender que ante Jocoro era el primer partido del actual torneo, que solo habíamos hecho dos juegos de pretemporada, de las nuevas piezas nos olvidamos y dije que con ese equipo que enfrentó a Jocoro pudimos haber hecho un poco más, pero mucha gente no cree que la tarea, la deuda era de la media cancha hacia arriba ya que hacia atrás mostramos solidez y como los que faltaban eran los de media cancha hacia arriba, ahora que llegaron se mira la diferencia, pero eso no quita que debemos seguir trabajando.”

Sobre el rival, Castillo admitió que fue el mismo FAS que observó el domingo pasado en Ahuachapán en el empate a un gol ante el local Once Deportivo y aseguró que “era parecido, pero en este juego hubo muchos factores psicológicos, no sé lo que habría pasado si ellos anotaban el penal, creo que Benji (Villalobos) fue clave y hay que felicitarlo, y lo de Kevin (Santamaría), habíamos platicado mucho , le dije en la charla que debíamos prepararnos como que si esta fuera una final, practicamos penales, tiro libre y alguna debió salir, le salió a él y después nos quedamos tranquilos cuando ellos se quedaron con 10 en la cancha.”