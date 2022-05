"Chochera" Castillo: "Desde que nos dieron un penal contra Marte, yo me preocupé"

El técnico de Águila, Agustín "Chochera" Castillo, criticó nuevamente las decisiones arbitrales en los últimos partidos que ha disputado el cuadro emplumado.

El estratega sudamericano destacó que desde que el cuadro emplumado venció a Marte en la primera vuelta con un penalti polémico en el último minuto, las decisiones arbitrales han perjudicado a los migueleños en algunos encuentros como por ejemplo el último juego ante Once Deportivo, con el gol en contra en posición adelantada.

El gol de Juan Mare en el último minuto significó una nueva derrota para el equipo migueleño en el Barraza, sin embargo, el atacante de los aurinegros estaba en posición adelantada previo a su remate de cabeza, algo que el línea dos no se percató y terminó convalidando el gol.

"Desde que nos dieron un penal contra Marte, yo me preocupé. Vinieron anulaciones de goles, vinieron penales no cedidos como con Platense. Un offside en el 2-2 con Platense, otro ante Once Deportivo que no nos cobraron. Se nos juntaron todas esas circunstancias", comentó Castillo.

Hay que mencionar que Águila solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, lo cual ha ocasionado que perdieran el primer lugar a manos de Alianza.

"Los árbitros han fallado contra todos, bien, pero el balance contra nosotros ha sido muy fuerte en ese sentido. Hemos acusado el bajón pero la justificación no es única y aparte que no pudimos anotar las ocasiones que tuvimos", remarcó el entrenador emplumado.

La última vez que Águila perdió más de dos partidos seguidos fue en el cierre de campaña del Apertura 2021 cuando cayó ante Platense, Alianza y Firpo en las últimas fechas del campeonato anterior y posteriormente quedaron eliminados ante Once Deportivo.

Por el momento, Águila es segundo de la tabla aunque tiene que ganar ante Alianza para afianzar el lugar ya que solo lo separa un punto de Chalatenango.