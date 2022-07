“Chochera” Castillo: “Cada vez que me acuesto pienso en la final con Alianza”

El entrenador de Águila, Agustín “Chochera” Castillo habló en el programa “El Guiri Guiri al Aire” dónde tocó varios temas del cuadro emplumado y recordó la última final del Clausura 2022 ante Alianza.

Hay que recordar que el cuadro migueleño llegaba con ligero favoritismo al partido del campeonato teniendo la mejor delantera y la mejor defensa del torneo, sin embargo, los albos fueron superiores y terminaron ganando el encuentro desde la lotería de penales.

“La lección más grande fue el último partido porque no llegamos como queríamos. Yo todas las noches me acuesto y me preguntó ¿Qué nos pasó en esa final? No nivelamos el juego con Alianza, creo que si lo nivelábamos no hubiéramos llegado a los penaltis dónde ellos fueron superiores”, comentó Castillo.

A pesar de la decepción de no levantar el título del Clausura, el estratega peruano remarcó que no iba a realizar muchas modificaciones debido al buen rendimiento del equipo en el último torneo, sin embargo, algunas situaciones inesperadas hicieron a la directiva a realizar más contrataciones de lo esperado.

“Venimos de hacer un buen torneo, tuvimos la mejor delantera y la mejor defensa, solo necesitábamos cuatro cambios pero hay jugadores que se fueron de manera repentina como Jairo Henríquez y Yan Maciel y eso hizo que hiciéramos nueve cambios”, explicó el entrenador de Águila.

Hay que mencionar que el torneo Apertura 2022 arranca el próximo fin de semana y el entrenador emplumado confesó cuál es su preferencia para el debut del campeonato.

“Me gustaría jugar de local el primer partido y el rival me gustaría que fuera Alianza porque nos acaba de ganar”, agregó el estratega.