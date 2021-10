"Chochera" Castillo: "Águila es un reto difícil"

El técnico peruano Alberto "Chochera" Castillo, quien este día fue anunciado como nuevo timonel del Águila, habló para los micrófonos del Güiri Güiri al Aire para exponer sus intenciones con el equipo emplumado.

Según Castillo, llega al nido con sed de revancha debido a que en su primer etapa con el equipo (2008) se quedó con la espinita de haber logrado algo importante.

"Fue rápido, el fin de semana pasado el licenciado (Alejandro) González, sin intermediario, me habló de la posibilidad de tener una segunda etapa en el Águila teniendo en cuenta que que me quedó una espina la vez pasada, quizá la gente no recuerda ese juego, ese equipo, pero los números fueron altos, fuimos campeones en las dos vueltas y una mala tarde en Chalatenango terminamos con 10 jugadores con tres goles y cuando volvimos a casa no lo pudimos revertir. Ahora hay sed de revancha, esperamos que Dios nos ilumine", dijo el técnico.

También habló de lo difícil que será el reto de poder manejar al grupo, por lo que consideró que iniciará de cero con los jugadores. "Es un reto difícil porque uno llega a la mitad del camino, pero también hay cierta ventaja porque conozco siete jugadores, conozco lo difícil que es manejar al Águila extra cancha, pero he llegado a equipos complicados y al final nos hemos entendido. No se trata de apañar al jugador ni pelear con ellos, se trata de empezar de cero", añadió.

"Sé que la gente es exigente con Águila y yo también lo soy conmigo mismo y con los jugadores y sé que hay jugadores que no entrar en esa dinámica de la exigencia, pero tengo fe y confianza en que vamos a mejorar y hay un espacio para poder plasmar lo que yo quiero y siempre apelando a mi estilo de ser ofensivo y que tenga ambiciones altas", concluyó.