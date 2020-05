"Chino" Flores pide su salida

El volante nacional, Josué Odir Flores fue notificado que no seguía en los planes del cuerpo técnico del Metapán, comandado por Víctor Coreas, a pesar de tener seis meses de contrato. Buscó rescindir contrato para buscar otro equipo, pero la directiva jaguar ha manifestado que todo equipo que quiera los servicios del "Chino" debe hablar con ellos primero.

De acuerdo con el jugador, buscó respuesta con la dirigencia jaguar para firmar su salida "pero no quieren pagarme por rescindir contrato. No me esperaba esto. Si ya no entro en los planes, como ellos me lo han dicho, lo correcto es que me cancelen por los seis meses que tengo de contrato". Según "el Chino", esto le ha complicado para conseguir un nuevo equipo dónde militar la próxima temporada.

Flores llegó para el Clausura 2020 al equipo calero procedente del Cobán Imperial de Guatemala. En el pasado certamen, el "Chino" disputó nueve partidos de los 11 que se realizaron y anotó un gol.

"Quiero que me den mis papeles pero para eso deben pagarme el mes de la cláusula de rescisión y no lo quieren hacer. No descarto buscar otras opciones para buscar una salida pues estoy esperando que se abra el departamento jurídico de la Federación para ver qué se hace ", agregó Flores.

El" Chino" dijo que en febrero tuvo una oferta para irse al fútbol de Guatemala de nuevo y la presentó a la directiva del equipo "pero me dijeron que querían que yo siguiera, que me iban a apoyar y ahora me salen con esto".

Por su parte, el presidente del Metapán, Rafael Morataya, dijo que Flores "está transferible. Cualquier equipo que esté interesado (en fichar al jugador) debe comunicarse con nosotros".

Sobre rescindir contrato con el jugador, el pope jaguar dijo: "No hemos puesto eso aún. Nosotros invertimos en él, pues venía lesionado de Guatemala y se nos complicó todo. Invertimos y si bien ya está recuperado el cuerpo técnico ya no cuenta con él".

El Isidro Metapán ha realizado renovación en su plantel con la llegada de jugadores como Alex Larín, Herbert Sosa, el brasileño Ricardinho y el colombiano John Machado, entre otros. También dio salida a nueve jugadores entre los que está el "Chino" Flores como transferible y Gerardo Guirola que está a préstamo en el Once Deportivo.