Chileno Marcelo Díaz rompe en llanto tras perder la Copa Confederaciones

Marcelo Díaz, el hombre que cometió uno de los errores más grandes que se puedan cometer en una final de fútbol, no soportó la frustración y el enojo y rompió en llanto ante las cámaras, cuando le preguntan cómo se sintió después de la derrota de su selección, Chile, ante Alemania en la Copa Confederaciones.

Díaz fue el defensor que se equivocó en la final del pasado domingo, cuando perdió la pelota y provocó que los alemanas marcaran el primer y único gol del partido.



Chile se encontraba con la posesión del balón en las líneas defensivas y Díaz se vio acorralado por los jugadores alemanes, fue entonces cuando el descontrol hizo que perdiera la pelota y Stindl marcó.

Los intentos por empatar o remontar por parte de los sudamericanos no fueron suficiente y Alemania ganó el partido, coronándose campeona de la Copa Confederaciones 2017.

El zaguero incluso publicó un mensaje en su cuenta de Instagram pidiendo perdón por la derrota y agradeciendo por el apoyo, recordando que ese momento quedará grabado por toda su vida y comparándolo incluso con la muerte de su hermano, hace 14 años.

"Hace casi 14 años me tocó vivir la situación más dolorosa de mi vida con el fallecimiento de mi querido hermano. Hoy, casi 14 años después, me tocó vivir la situación más dolorosa en el fútbol por un error garrafal que nos perjudicó en la obtención de la Copa Confederaciones. Siempre dije que el fútbol no me haría sufrir como aquella vez, pero estaba totalmente equivocado", escribió.