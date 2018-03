Chile no se quejará por supuesto arreglo entre Perú y Colombia

CHILE. El vicepresidente de la Asociación de Fútbol (ANFP) de Chile, Andrés Fazio, confirmó hoy que no alegará ante la FIFA por el supuesto arreglo entre jugadores peruanos y colombianos para que el partido por la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 terminara igualado 1-1.

"No presentaremos nada. No sé qué hará Paraguay, pero el presidente de la ANFP, Arturo Salah, ya fue claro en que no alegaremos", dijo Fazio.

El empate en el partido que se disputó el martes en Lima le dio a Colombia la clasificación al Mundial, en tanto que Perú disputará el quinto cupo en un repechaje con Nueva Zelanda en noviembre.

Las especulaciones sobre el supuesto arreglo surgieron luego de que en los últimos minutos del cotejo, que terminó igualado 1-1, se vio al delantero colombiano Radamel Falcao conversando con algunos jugadores peruanos, presuntamente "pactando" con ellos dejar el resultado tal cual, pues ese marcador le convenía a ambos combinados.





En ese momento, la selección de Brasil, clasificada anticipadamente a Rusia 2018, derrotaba por 3-0 a Chile en Sao Paulo, mientras que Venezuela vencía de visita a Paraguay por 1-0.