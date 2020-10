"Chicharito" seguirá en el Galaxy

La nueva derrota y por goleada de 5-2, que la pasada noche sufrió el Galaxy de Los Angeles ante los Timbers de Portland llevó a su gerente general Dennis te Kloese a negar los rumores sobre la posible salida del delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández y el entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto.



La pobre temporada que esta teniendo el Galaxy (ocupa el último lugar de la clasificación en la Conferencia Oeste, con apenas 18 puntos, a pesar de contar con una plantilla millonaria) han puesto en el ojo del huracán el pobre rendimiento de "Chicharito" y las decisiones técnicas de Schelotto.



Sin embargo, Te Kloese negó los rumores que vinculan la salida de "Chicharito" para irse con las Chivas de Guadalajara de la Liga MX, su primer equipo como profesional, e igualmente negó que se esté discutiendo el futuro de Schelotto como entrenador del Galaxy.



Hernández estuvo ausente del partido frente a los Timbers, por lesión, y el jugador más caro que el Galaxy tienen en la plantilla, les cuesta al año seis millones de dólares garantizados, apenas ha marcado un gol desde que llegó el año pasado al equipo procedente del Sevilla, al que tuvieron que pagarles 9,4 millones de euros por la transferencia.



"Creo que ha sido un año muy desafiante para todos y ciertamente para Javier", comentó Te Kloese a Jon Champion y Taylor Twellman, de la cadena ESPN, durante el descanso del partido entre los Timbers y el Galaxy. "Llegó con expectativas muy altas tanto de su parte como de la nuestra y hasta el momento no las hemos podido alcanzar, pero los rumores sobre su marcha a las Chivas o a otro equipo no son verdad.



En cuanto a la situación en la que se encuentra Schelotto, que está en su segunda temporada con el equipo y tiene contrato hasta el 2021, también se han planteado preguntas sobre su futuro.



Pero Te Klose dijo que el club esperaría para hacer un balance de la temporada en su conjunto antes de tomar decisiones importantes sobre el entrenador o cualquier otra persona.



"Creo que no es un momento adecuado discutirlo ahora", comentó Te Klose. "Creo que más allá de la posición del entrenador o los jugadores, mi obligación es asumir toda la responsabilidad y evaluar lo mejor que podamos, ante lo que ha sido una temporada muy dura, lo que sea mejor para el futuro del equipo".



El máximo responsable deportivo del Galaxy reconoció que muy pocas cosas habían salido bien esta temporada.



"Dónde estamos ahora es más que decepcionante", reiteró Te Kloese. "Pero no es el momento de señalar a nadie sino de asumir la responsabilidad, trabajar duro, ser honrado y admitir que no es el lugar donde nuestro equipo se merece por la historia y lo que nuestros seguidores quieren ver".