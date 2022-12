Chicharito Hernández podría regresar a la selección de México

Ya sin Gerardo Martino como técnico, hay un futbolista que vuelve a tener abiertas las puertas de la Selección Nacional, por más que algunas de sus diferencias en el pasado hayan sido con ciertos directivos de la Federación Mexicana de Futbol: Javier Hernández.

Ha trascendido que, si muestra buen nivel durante la siguiente temporada con el Galaxy de Los Ángeles, no habrá impedimento alguno para que el Chicharito regrese al Tricolor, ya que en la FMF siempre dejaron claro que no era considerado debido a una decisión del Tata, a quien no gustaban ciertas actitudes del goleador, pero eso podría quedar en el pasado.