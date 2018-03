Chicago Fire del salvadoreño Arturo Álvarez enciende la MLS

El Chicago Fire de la primera división de Estados Unidos (MLS) se mantiene en los primeros puestos de la Conferencia Este, y el nacional Arturo Álvarez jugó en su más reciente victoria.

De hecho, el gane de este sábado por la noche fue un golpe sobre la mesa, pues los de Chicago golearon por 4-0 al Orlando City y con ello siguen en el segundo lugar de la Conferencia, con 34 unidades.

Arturo, que jugó 10 minutos al entrar como suplente, festejó en su cuenta de Twitter el imponente resultado:

Amazing team performance. Amazing atmosphere at Toyota Park. Let's keep this going #cf97! ??????#AA12