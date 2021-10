‘Chepe’ Martínez: "Estoy contento de haberle dado una sensación así al aficionado"

En la noche del domingo 22 de junio de 2008 sucedió uno de los eventos más grandes de la selección mayor de fútbol de El Salvador. El combinado nacional perdía por dos goles ante Panamá en el marcador global y necesitaba hacer por lo menos tres anotaciones para conseguir el pase a la cuadrangular de las eliminatorias rumbo al mundial Sudáfrica 2010.



En los últimos 20 minutos del partido, los jugadores de la Azul consiguieron darle vuelta al marcador, incluyendo un disparo en los últimos minutos que José “Chepe” Martínez desvío con su espalda para que El Salvador obtuviera el triunfo y consumara la hazaña en el estadio Cuscatlán.



Martínez charló con EL GRÁFICO para recordar los hechos ocurridos en ese encuentro.

¿Cómo fue la preparación para el partido de vuelta?



Sabíamos que no todo estaba perdido, que la diferencia que nos habían sacado en Panamá era mínima y eso nos daba la oportunidad de que en casa podíamos revertir ese marcador y buscar dar el siguiente paso. Mentalmente nosotros estábamos convencidos que podíamos remontar ese 1-0 y habíamos trabajado para que no nos anotaran. En el Cuscatlán nosotros teníamos la consigna que teníamos que ponernos en ventaja primero y no permitir que pasara lo contrario, sin embargo Panamá empezó ganando.



¿Qué sintió el equipo cuando aumentó la ventaja de Panamá?



Había un montón de pensamientos encontrados porque primero el resultado estaba siendo adverso, ya no era 1-0 la desventaja sino que era 2-0 y en casa. Nos ponía a pensar que para poder eliminarlos necesitábamos tres goles. Luego la desilusión de los aficionados al pasar los minutos y al nosotros no encontrar por lo menos el gol del empate. Otro aspecto que desmotivaba un poco fue que se vino una lluvia bastante fuerte que impedía la posibilidad de jugar al fútbol ya que la pelota no corría con normalidad y que era un aspecto a favor de los panameños, ya que ellos son más corpulentos, y era una ventaja notable para ellos; sin embargo, todo esto yo estaba como suplente pero me tocó entrar y estaba emocionado, tal vez porque pudo haber sido el último partido de esa clasificatoria y había que darlo todo. Hay momentos que uno entra con una convicción o con una determinación y sobre todo con el favor de Dios en ese juego porque sí creo que fue algo muy especial lo que pasó con mi persona, no solo por el tercer gol, sino que también el tiro libre que Cheyo ejecuta, la falta me la cometen a mí y es parte de la contribución que tuvimos en ese juego.



¿Qué pasó en el pensamiento colectivo del grupo cuando cayó el gol panameño?



Al minuto 36 entró por Shawn Martin ¿Qué indicación recibió del técnico en ese momento? Yo solo recuerdo que el técnico me dijo “tenés que entrar e inventar algo para que la afición vuelva a recuperar el entusiasmo”, básicamente era hacer a lo mejor una incursión, eludir las marcas, que se notara que había esperanza o hacer un remate al arco que comprometiera a Jaime Penedo o hacer una entrada fuerte en donde demostrara el carácter de nosotros, o sea algo tenía que llegar a hacer que valiera la pena para que la gente se entusiasmara y nos apoyara. Eso recuerdo que me dieron de indicación.



Cayó el primer gol faltando 20 minutos, ¿fue hasta allí que se dieron cuenta que había posibilidades reales de remontar?



Es incierto decirte que allí nos dimos cuenta porque era un compromiso grande con la afición. Panamá era un equipo de los mejores que ha tenido en los últimos años a nivel competitivo, creo que era una selección que no debió perderse el mundial, sin embargo nosotros nos encargamos de eliminarla. Gestionar las emociones de nuestro equipo no era fácil porque a lo mejor muchos pensaban que todo estaba perdido, a lo mejor otros no pensaban eso, los aficionados pensaban que ya no remontábamos porque si te pones a sumar los 90 minutos del partido de ida más los 70 del partido de vuelta y todavía no había gol, ¿qué te hacía pensar que en lo que restaba íbamos a meter tres goles? Entonces todo eso hizo que existiera mucha duda e incertidumbre, pero creo que el compromiso con nosotros mismos y con la gente que había ido aguantar esa tormenta nos hizo seguir luchando y la bendición de Dios estuvo a favor nuestro y permitió que pasara lo que sucedió.



¿Qué se le cruzó en la mente cuando falló el remate a la portería rival luego del tiro libre de Eliseo Quintanilla?



Fue una acción que no era válida, pero eso me di cuenta después de fallarla. Lo que sucede es que a veces apreciamos una jugada o la etiquetamos por el resultado que vemos. Si bien fallé esa oportunidad de gol, la misma intención de querer ir a buscar el gol me hace a mí reaccionar más rápido que incluso los panameños porque inmediatamente quedé en una posición fuera de juego, esa misma velocidad con la que reaccioné hacia adelante me hace encontrarme con la pelota mucho más rápido. Entonces cuando la pelota pega en el poste y yo la encaro, al momento de contactar con la pelota me quedó muy arriba, y yo me lancé a la pelota, no la recibí parado y eso hace que la pelota se fuera para arriba. Si yo me hubiera tardado un poco a lo mejor ni hubiera estado en fuera de lugar, y la hubiera agarrado más abajo y hubiera terminado en gol, pero todo eso lo veo ahora que tengo tiempo para analizarlo, en el momento fue una decisión rápida. Para fortuna mía fue fuera de juego porque sino me hubiera quedado ese mal sabor que pude haber encaminado la victoria de nuestra selección; pero no tengo sentimiento de culpa, son cosas que se dan y creo que solo los que han estado allí saben momentos del juego que no se logran interiorizar el público en general.



Luego cae el penal…



En el penal creo que fue el momento más importante porque nos daba la oportunidad de creer que sí se podía, porque si lo anotábamos, estaríamos a una jugada de clasificar a la cuadrangular. Tuvimos la suerte de que fue bien cobrado el penal. De hecho pateamos el penal, salimos a buscar la pelota, a luchar con un defensa panameño que agarró la pelota dentro del marco, Eliseo la peleó y al final la fuimos a mover rápido para seguir produciendo las oportunidades que nos dieran el tercer gol.



Últimos minutos del partido y Luis Anaya tiene la pelota ¿Cómo vivió todo ese momento?



Luis Anaya estaba por la derecha, ya casi en tres cuartos de cancha y recibe un mano a mano y yo veo que él hace un recorte con su pierna derecha y progresa, yo estaba como centro delantero y veo que le queda el balón en la pierna izquierda y pienso que no era el momento para que le pegara, entonces me acerco para intentar hacer una pared que lo dejara nuevamente con su pierna derecha y todavía un poco más cerca de la portería, pero él decidió disparar. Cuando veo que hace su pierna hacia atrás, ya no me quedó más que esquivar el remate porque al final me convertí en un obstáculo más para él. Después de ver múltiples repeticiones vemos que la trayectoria de la pelota iba a fuera del arco. Cuando la pelota hace contacto con mi espalda, se ve que cambia de dirección y de altura, porque Penedo había seguido la trayectoria del balón, y cuando me pega en la espalda, el arquero estaba en sentido contrario y no le dio tiempo para regresar y es donde la pelota entra en el marco y nos puso en la situación por la que estuvimos luchando.



¿Cómo fue el sentimiento colectivo al anotar el gol del triunfo?

Fue una alegría inmensa porque habíamos sufrido todo el partido, la gente había sufrido con nosotros en las gradas, tenían una gran desilusión los aficionados, algunos estaban abandonando el estadio y de repente se escuchó un grito de gol, un grito de gol que solamente se escucharía si fuera de El Salvador, porque no iban a gritar así de fuerte los panameños que estaban, empezamos a ver que la gente entraba de nuevo al estadio y el coro de la selección no dejaba de sonar y para nosotros eso fue algo especial, único e irrepetible. Pasan los años y es el momento más memorable que tenemos de los últimos años y estoy contento de haberle dado una sensación así al aficionado.



¿Cómo ve a la selección actual?



Hugo tiene su metodología, ha creído en los jugadores que ha seleccionado. considero que es una persona muy apasionada con el deporte, comprometida con su país y que luchó por una oportunidad y que ahora la tiene, una oportunidad como nunca la había tenido porque ha encontrado un proceso saludable, por así decirlo, por supuesto que hay adversidades, pero no como las que habíamos tenido en los últimos procesos. Ahora se le ha apoyado con jugadores legionarios, los medios de comunicación han tenido un entusiasmo diferente, han brindado una energía diferente que se lo ganó con la participación en Copa Oro, y trabajar en esas condiciones benefician al proceso. Nosotros no teníamos la suerte porque siempre estábamos luchando con ambientes adversos, sin embargo han demostrado tener una capacidad deportiva que nos dio ilusión, pero el mal de siempre de no meter la pelota y carecer de gol… no es posible que jugando dos partidos en casa no podamos meter goles. A un mundial se llega ganando, no empatando y perdiendo. Yo estoy seguro que él está trabajando en eso pero todavía no está terminada la eliminatoria y hay que ver qué más puede hacer.



¿Cree que se le puede ganar a Panamá?

Creo que sí. Ha pasado mucho tiempo y Panamá no nos ha ganado en una eliminatoria en el Cuscatlán. Como salvadoreño espero que eso se siga repitiendo y que puedan tener la fortuna de encontrarse con el gol el día del partido.