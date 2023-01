Chelsea llega a un acuerdo de 100 millones por Mykhaylo Mudryk

Foto ilustrativa de Mykhaylo Mudryk posando con la camisa del Chelsea, su nuevo club. El futbolista ucraniano costó 100 millones de euros.

El Chelsea pegó nuevamente duro en la mesa. Son 100 millones de euros los que el conjunto de Londrés abonará a la cuenta del Shakhtar Donetsk por tener los servicios de Mykhaylo Mudryk, el extremo ucraniano que ha deslumbrado a toda Europa. La relación contractual será hasta el 2030.

Fue un arrebato del Chelsea al Arsenal, equipo con el cual Mykhaylo Mudryk fue relacionado en las últimas semanas. Medios ingleses manejaron que los gunners ofrecían entre 60 y 95 millones, los Blues fijaron un precio de tres cifras y en el interior del Shakhtar no pudieron desaprovechar la oportunidad.

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов і співвласник ФК «Челсі» Бехдад Егбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до «Челсі».



Сторони є дуже близькими до трансферу футболіста до ФК «Челсі».#Shakhtar pic.twitter.com/oztxs9nOAw — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 14, 2023

PODES LEER:

El presidente del Shakhtar, Rinat Akhmetov, y el copropietario del Chelsea, Behdad Eghbali, se reunieron personalmente este sábado para acordar la transferencia de Mykhailo Mudryk, informó el equipo ucraniano en sus redes sociales. Al parecer la reunión finalizó en buenos términos y el jugador viajó hoy mismo a Londres a concretar su traspaso permanente.

Fue el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, quién tiró la bomba. "here we go". Acuerdo mutuo por 100 millones de euros.

ASÍ JUEGA MYKHAYLO