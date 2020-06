Chavarría, ofertas sobre la mesa

Esta semana, el volante nacional Diego Chavarría espera solventar su continuidad en el fútbol salvadoreño y tiene tres ofertas en mano para disputar el próximo campeonato. Espera que esta semana se defina si se llevará a cabo el Apertura 2020 y entonces tomará su decisión.

Chavarría militó la temporada pasada con el FAS pero no tuvo la continuidad esperada, pues las lesiones mermaron su participación en el terreno de juego. De esta manera, en los dos torneos jugó solamente cinco partidos en el que no tuvo el rendimiento esperado. En abril se conoció que no renovó con los asociados pero ha tenido la confianza de otros equipos para la próxima temporada.

"Gracias a Dios tengo tres opciones para poder firmar y solo espero que se defina cuándo comenzará el campeonato para tomar la mejor decisión. Hay que darle prioridad a la salud y cuidar a la familia".

El tema sanitario es algo que preocupa al volante nacional pues reconoce que hay una amenaza latente con la pandemia y espera ver las medidas y protocolos que se establezcan para desarrollar el torneo. Su salud y la de su familia es algo que ha dado prioridad.

"Hay que ver la incertidumbre que hay en el país. Se ve que hay muchos casos (positivos de COVID-19) y da cierto miedo porque tengo dos hijas pequeñas y es lo primordial. Esperamos que la primera división defina el torneo. Hay muchos futbolistas que han dejado de cobrar cuatro meses y hay cuestiones que no se tomaron la opinión a los jugadores, y el tema económico pesa", apuntó.

Chavarría ha tenido una gran experiencia en la primera división profesional en donde ha militado en San Salvador, Santa Tecla, Once Municipal, Universidad, Firpo, Sonsonate y recientemente el FAS. Suma 280 partidos en el circuito mayor y ha aportado dos goles.

Negocio

Chavarría aprovechó el parón para ampliar su negocio de comida a la vista en San Salvador. Funciona todos los días y si bien no tiene la misma normalidad pero genera ingresos. En su menú hay desayunos, almuerzos y a partir de las 4:00 de la tarde sirven platillos típicos.

"El futbolista no tiene un sueldo fijo y a veces en pretemporada se paga a la mitad y es cuando más se trabaja. Uno debe valorar cómo ingresar algo para la familia y gracias a Dios tenemos esta oportunidad", expuso el volante.

"Le hemos dedicado tiempo a mi negocio. Es algo que desde antes me lo tracé el no depender solo del fútbol y hay muchos jugadores que en esta ocasión ya lo están desarrollando y a lo mejor generan más ingresos", agregó Chavarría.