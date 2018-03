Chapecoense: un año después de la tragedia

CHAPECÓ, BRASIL. Hoy se cumple un año del accidente aéreo del 28 de noviembre de 2016, en el que perdieron la vida 71 personas, entre ellos casi todo el plantel del Chapecoense. Y en Chapecó, la ciudad que más sufrió con la tragedia, la gente se prepara para ser parte de un homenaje sobrio, sin llantos sobrecogedores, pero con las emociones todavía a flor de piel.

La historia de Pedro y Juliana, una joven pareja de estudiantes que reside en Chapecó, es significativa del extraño ambiente que se vive en la ciudad brasileña. "Esta semana, Facebook nos avisó a ambos que se cumplía un año de una publicación", cuenta él, mientras mira su su teléfono móvil.

La publicación es del 24 de noviembre de 2016 y los muestra a ellos dos en el Arena Condá, el estadio del Chapecoense, festejando el empate ante San Lorenzo y la clasificación a la final de la Copa Sudamericana.

"Faltan palabras para explicar el día más emocionante de mi vida. El 'Chape' sólo nos da orgullo. Listos para la final", dice el texto que acompaña la publicación.

Un año después, en un bar mientras mira el partido del "nuevo Chape", ella explica: "Esta semana es durísima. Ver esos recuerdos en el Facebook, en las redes sociales de todos los amigos... sólo se habló de eso en Chapecó estos días y estamos todos muy conmovidos", comenta a dpa.

"Los jugadores que murieron eran gente normal, no eran estrellas. Tantas veces los vi en la calle, en el shopping, y jamás les pedí una foto, era algo tan común. Hoy me arrepiento de no haberlo hecho", añade nostálgica.

Cuando el avión que trasladaba al plantel del "Chape" para enfrentarse al Atlético Nacional de Medellín cayó en Colombia, pasadas las 22 horas del 28 de noviembre, en Brasil ya había comenzado el día 29. Por eso, este martes a la medianoche, a la hora en que la tragedia se consumaba, se realizará una vigilia en la ciudad y el miércoles el Arena Condá estará abierto para que los hinchas puedan homenajear a los fallecidos.

"Hay luces que nunca se apagan", reza una pancarta colocada a la entrada de la iglesia de Santo Antonio, la más importante de la ciudad, y en donde se realizará la vigilia.

RECONSTRUCCIÓN

Desde que sucedió el accidente, el Chapecoense, que perdió 19 jugadores y 12 dirigentes en el siniestro, se tuvo que reconstruir desde cero. Y en lo deportivo, logró hacerlo con éxito.

La temporada 2017 termina para el club del sur de Brasil con una meritoria clasificación a la Copa Sudamericana (con posibilidades de Libertadores), además del título estadual obtenido en abril, el reconocimiento que obtuvo en el mundo y una gira por Europa, impensada años atrás, que lo llevó a jugar ante Roma y Barcelona.

En lo institucional, sin embargo, las cosas se presentan mucho más difíciles.

Después de las demandas que presentaron las familias de los futbolistas y dirigentes fallecidos, gran parte del futuro del club se definirá en los tribunales laborales de Brasil.

"El club nunca demostró ningún interés de acercarse a nosotros", contó esta semana a dpa Marcel Caminos, abogado que representa a seis familias víctimas del accidente. "Hay muchas cuestiones que litigar: contrato de trabajo legal del atleta, cesión de imagen para acciones de marketing, el daño moral por la muerte, la pensión vitalicia y el lucro cesante de cada futbolista", enumeró.

La dirigencia nueva del club, que está lidiando con este asunto, está conformada en su mayoría por empresarios exitosos de la zona, que vienen de la gestión privada. Y les está resultando muy difícil resolver la situación generada con las familias de las víctimas en cuanto a la presunta responsabilidad del club en el accidente.

Por el lado de los tres futbolistas que sobrevivieron a la tragedia, las noticias sí son buenas. Alan Ruschel ya volvió a jugar al fútbol en el primer equipo del "Chape", Jackson Follmann es embajador del club y se casó, y Neto planea su vuelta a las canchas para 2018.

Esta semana, Valeria Zampier, madre de Neto, le contó a dpa que reconoció que su hijo estaba vivo por televisión, cuando le vio los pies en la camilla. "¡Ése es Netinho!", exclamó frente a la pantalla al ver que los médicos se llevaban al tercer rescatado.

Así, entre la lógica melancolía por los que ya no están y la felicidad por la superación de los que sobrevivieron, una ciudad expectante se prepara para homenajear a aquellos atletas y dirigentes que la pusieron en el mapa de Brasil y del mundo.

Exitoso en lo deportivo e incierto en lo institucional, el futuro del Chapecoense se avecina complejo. Pero esta semana será el pasado el que se hará carne en el presente. Un club con tres tiempos, un año después, el "Chape" homenajea a sus héroes en una ciudad que los llora al mismo tiempo que los celebra.