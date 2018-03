Chalchuapa y Apastepeque definirán al finalista

Este domingo en Apastepeque, San Vicente, quedará definido el segundo equipo clasificado a la final del Clausura 2017 de la segunda división.A partir de las 3:00 de la tarde en el estadio La Coyotera de Apastepeque, San Vicente, se dará cita el Audaz ante el Once Lobos, estos equipos empataron 0-0 en el partido de ida el pasado domingo, por lo que en el duelo de vuelta deben de esforzarse para sacar un ganador.Según informó la directiva del Audaz, las puertas y taquillas se abrirán a las 12: 00 md, para la comodidad tanto de los apastepecanos como de los chalchuapanecos.El premio para el que triunfe será el boleto a la final del donde lucharán por el cetro y el derecho de disputar el ascenso a la primera división.En primer instancia estos equipos deben ganar la manga semifinalista para asegurar un puesto en la final, acto seguido, deben proclamarse campeón de esta campaña para tener el derecho de enfrentar al Independiente, actual campeón de la liga de plata y luego batallar en una seria finalísima por asegurar el ascenso a la liga mayor y q uedarse con el puesto que dejó el equipo Universidad de El Salvador.El Once Lobos dejó escapar la posibilidad de ganar en condición de local, viajan a una cancha “complicada, difícil, no apta para jugar fútbol ni de segunda ni de primera división (por malas condiciones), he visto varios partidos en esa cancha y sé lo que nos enfrentaremos, sabemos que no podremos desplegar el fútbol que nos caracteriza, pero queremos un buen resultado”, dijo Iván Ruiz, técnico del equipo occidental.El estratega admitió que “en condición de visitante hemos sacado buenos resultados, el equipo va completo, sin lesionados ni sancionados y animados tras una buena semana de trabajo, hemos planificado bien el partido, tenemos las armas para sacar el triunfo de visita”.El triunfo es la única vía a la final, con un nuevo empate se disputará tiempo extra y de persistir el tablas, los lanzamientos de penalti definirán al clasificado.