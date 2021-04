Chalatenango y Santa Tecla empatan y la clasificación queda en suspenso

El Chalatenango y Santa Tecla empataron por 1-1 en el Gregorio Martínez, por lo que dieron un paso importante de cara a sellar sus boletos hacia los cuartos de final cuando faltan dos partidos para terminar la fase 2 del Clausura 2021.



Los tantos de Joel Ortega e Irvin Herrera posicionaron a los norteños y pericos en la segunda y tercera posición de la tabla con 12 puntos, tres abajo de Municipal Limeño líder de grupo con 15 unidades en un grupo que está apretado.



El equipo de Ricardo Montoya tendrá la oportunidad de sellar su clasificación en casa frente a Metapán, mientras los de Rubén da Silva lo harán en Las Delicias contra Águila.



El duelo en el Gregorio Martínez era decisivo, por lo que desde un principio ambos equipos trataron de tomar ventaja uno por el otro. El Santa Tecla, pese a ser visitante, fue el primero en intentarlo. Irvin Herrera, Cristian Olivera y César Flores intentaban generar peligro sobre la cabaña de Henry Hernández, pero la zaga morada estuvo aplicaba desde el inicio.



Con el pasar de los minutos, Chalatenango fue tomando confianza y control del partido. Saúl Cabrera y Bryan Landaverde lideraban los tiempos del equipo Ricardo “el tico” Montoya, quienes tenían en Jairo Henríquez, Miguel Lemus y Kemal Malcolm esa válvula de escape para hacer daño por las bandas.

tempranero

El primer gol no tardó en llegar, porque al minuto 12 el colegiado Elmer Martínez señaló penalti tras una falta en el área defendida por Santa Tecla, por lo que la oportunidad de oro fue para Chalatenango, quien no la desaprovechó.



El encargado de cobrar fue Craig Fosger, jamaiquino que estrelló el balón en el poste desde los 12 pasos, pero en el rebote, Joel Ortega pescó el esférico y mandó el objetivo al fondo de la red para celebrar el primero de la noche a los 13 minutos.



El gol morado trajo naturalmente una reacción por parte de los dirigidos por Rubén da Silva, quienes ppr medio de Rodrigo Rivera y Cristian Olivera intentaban generar opciones hacia sus extremos y atacantes, pero el equipo no tenía claridad frente a ña cabaña de Henry Hernández.





Todo lo contrario fue para Chalatenango, que al parecer se encontraba en su noche. Los norteños eran mejores gracias a su verticalidad por las bandas y la velocidad en la delantera. Justo a los 20 minutos, Kemal Malcolm tuvo una oportunidad para aumentar la ventaja, pero su disparo salió desviado para bien del equipo perico.



El Santa Tecla insistía con la idea de querer generar peligro. Movía el balón por el medio campo, avanzaba pero al llegar sobre el área, perdía idea.



En tanto que Chalatenango, que cada vez que llegaba metía en problemas a la línea defensiva tecleña. Sobre el cierre de la primera parte, Craig Foster y Kemal Malcolm desperdiciaron la oportunidad de aumentar el marcador sobre los minutos 38 y 39. Ambas jugadas se generaron por la derecha y se fallaron por el centro del área.



Santa Tecla revulsivo

El técnico de Santa Tecla, Rubén da Silva modificó su once titular justo al iniciar la segunda mitad. El “Polillita” reforzó el ataque con la entrada de Roberto “Toro” González y Óscar Paz.



Al parecer, el míster tecleño había identificado una falla en el esquema de Montoya. Desde el inicio Óscar Paz hizo mucho daño por la banda izquierda, donde estaba ubicado Raúl Cruz. Paz llegó dos veces hasta las entrañas del área para central balones buscando a Irvin Herrera y Roberto González, pero en ninguna ocasión resultó.



Fue hasta el minuto 57 donde Irvin Herrera aprovechó un centro desde la derecha y desde el segundo palo cerró la jugada y empatar el encuentro. El tanto del nacional cambió el rumbo del encuentro y lo convirtió de un partido de ida y vuelta.



Con el objetivo de dar un paso importante hacia la clasificación, ambas escuadras intensificaron sus ataques, pero ninguno lograba tomar ventaja sobre otro. Los últimos 20 minutos del partido fueron trabados. Aunque Santa Tecla nunca renunció a la idea de poder ganar, Rubén da Silva buscó guardar el punto sobre el final.