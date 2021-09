Chalatenango y Limeño no pasan del empate

Chalatenango no cumplió aquella cábala de que equipo que entrena técnico, gana. El equipo rescató un empate pero no fue contundente y no supo aprovechar la superioridad ofensiva en el complemento.

Limeño, por su parte, suma como visitante y toma un respiro en su lucha por salir de la zona baja de la clasificación

El Chalatenango no solo estrenaba técnico sino que además saltó al campo con otra actitud. En el aspecto mental, el equipo mostró fortalezas y desde los primeros minutos tomó el control de la posesión del partido, que tuvo un significativo atraso tras la lesión del guardameta de Limeño, Abiel Aguilera.

Pero después de eso, todo fue para el Chalatenango. Significó poco porque el Limeño llevaba el partido a donde lo quería y aprovechó la más clara que tuvo porque en 16 minutos el colombiano William Palacios ganó en la contra y remató ante el guardameta Henry Hernández.

Chalate otra vez remaba contra marea y contra el factor psicológico que tras el gol y con un buen despliegue ofensivo que no fue suficiente.



LO EMPATÓ

Al Chalatenango se le ahogaban las ideas hasta que llegó el descanso. Dowson Prado movió sus piezas y apostó por un equipo que aprovechara la velocidad por las bandas y la capacidad goleadora de Malcolm y Díaz.

La apuesta funcionó en el mejor momento del partido para el local y en 53', el jamaicano Malcolm anotó tras un pase filtrado que volvía a emparejar la situación y le daba respiro al cuadro norteño.

El Municipal Limeño trataba de salir de la presión pero ni el mediocampo ni los atacantes terminaban de conectarse y el equipo comenzó a caer de nuevo en el juego rival.



Dowson Prado encontraba desde las gradas los movimientos que su equipo necesitaba para mantenerse con vida en el partido.

Felipe Ponce y Éver Rodríguez no lograban dominar e imponer su juego y los locales aprovechaban su velocidad.

Pero el tiempo no le alcanzó al Chalatenango para la remontada y sumar de nuevo una victoria. Al cuerpo técnico le queda trabajo por hacer para tratar de reestructurar a un equipo que al menos, lo intentó. .